El president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé / @EP

Fundació La Caixa torna a situar-se al primer lloc entre les empreses amb la millor responsabilitat social empresarial (RSE), seguida per El Corte Inglés, Caixabank, Mercadona i Telefónica a l'Estudi d'empreses líders a RSE, ESG i sostenibilitat a Espanya , elaborat per Advice Strategic Consultants.

Inditex, Santander, Iberdrola, Cellnex i Meliá completen el 'top 10' de les grans empreses que més destaquen pel seu compromís social i que tenen més lideratge en aquesta matèria.

L'informe reflecteix que la sostenibilitat es posiciona actualment com un paràmetre "essencial" per valorar les empreses, enmig del context d'inflació i risc a una desacceleració econòmica.

Segons explica el soci director d'Advice Strategic Consultants, Jorge Díaz Cardiel, la societat està reconeixent i premiant les grans empreses que han ajudat en aquest període de crisi.

"La població general, les pimes i els autònoms arriben a mitjans del 2023 amb sensació que s'està donant una crisi que no s'acaba. En aquest escenari, l'RSE, l'ESG i la sostenibilitat empresarial són de la màxima importància per als espanyols, també per als líders d'opinió, pel que fa al que esperen de les empreses grans espanyoles”, ha apuntat.

L'estudi també recull dades de reputació per sectors. Així, en el negoci d'infraestructures, ACS se situa al capdavant, mentre que a la branca dels laboratoris el lideratge recau sobre Pfizer ia Seat al sector de l'automoció.

PROGRAMES SOCIALS I MODELS DE NEGOCI SOSTENIBLES



Fundació La Caixa ocupa el primer lloc al rànquing per comptar amb amplis programes socials d'integració laboral, de lluita contra la pobresa, o de dedicació a la gent gran. En paraules de Cardiel, les organitzacions del Tercer Sector com a Fundació La Caixa prenen una importància "primordial" en l'actual context econòmic.

Per la seva banda, El Corte Inglés destaca per tenir un model de negoci basat en una sèrie de principis ètics, sostenibles i responsables cap al client, els empleats, els proveïdors, els accionistes, la societat i el medi ambient.

"Com a empresa responsable i compromesa, El Corte Inglés manté un avenç continu cap a les millors pràctiques en matèria social, mediambiental i de govern corporatiu", comenta Cardiel.

Mentrestant, Caixabank es posiciona com el primer banc del món pel seu model de banca sostenible i socialment responsable, com acrediten els principals índexs de mesura de la RSE, ESG i sostenibilitat. Recentment, CaixaBank va presentar el seu Pla Estratègic per als propers tres anys, on la sostenibilitat és un dels seus eixos principals per esdevenir un referent en aquesta matèria.