La certificació, atorgada per AENOR, destaca el compromís de Renfe amb la descarbonització i la sostenibilitat, posicionant el ferrocarril com el transport del present i del futur. | @EP

Renfe ha obtingut la certificació 'Carbono Neutro' d'AENOR per als seus trens elèctrics de passatgers i mercaderies, que garanteix que no produeixen emissions directes ni indirectes en origen en utilitzar energia 100% renovable.

Aquesta certificació, lliurada pel CEO d'AENOR, Rafael García Meiro, al president de Renfe, Raül Blanco, reconeix com a neutres en carboni els trens elèctrics de Renfe, basant-se en la Norma PAS 2060, que és la més reconeguda internacionalment i està desenvolupada per la prestigiosa British Standards Institution, membre d'ISO (International Organization for Standardization).

L'operació ferroviària amb trens elèctrics no produeix emissions directes (no hi ha processos de combustió) i com que és l'energia elèctrica d'origen 100% renovable es pot parlar de descarbonització o "neutralitat de carboni" en no produir-se emissions indirectes tampoc en origen.

La distinció en la comercialització dels kWh amb origen 100% renovable d'altres fonts de generació està reconeguda i promoguda per la normativa i la legislació de la Unió Europea, i la seva comunicació "per separat de la resta" té com a objectiu accelerar la transició energètica.

La neutralitat de carboni per adquisició d'energia amb Garantia d'Origen 100% renovable, segons el Sistema de Garantia d'Origen de la CNMC, emana de la Directiva UE 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de desembre del 2018, relativa al foment de lús denergia procedent de fonts renovables.

La certificació 'Carbono Neutro' també reconeix el compromís de Renfe de reduir el consum i ser més eficient en l'ús de l'energia elèctrica de tracció, mitjançant plans de conducció eficient i l'ús del fre regeneratiu, que torna l'energia de frenada del tren a la catenària.

El CEO d'AENOR, Rafael García Meiro, ha assenyalat que el lliurament d'aquest certificat a Renfe "suposa garantir que el tren i el medi ambient estan units, i verificar que es comprova de manera fefaent que hi ha carboni neutre en tots els processos dels seus trens elèctrics".

Per la seva banda, el president de Renfe, Raül Blanco, ha destacat que “certificar amb AENOR l'empremta de carboni neutre per a tots els nostres trens elèctrics ratifica la importància que té la sostenibilitat per a Renfe i demostra que el ferrocarril és el transport del present i del futur”.

Renfe va reduir el 2022 la seva petjada de carboni per cada unitat transportada en un 89% respecte a l'existent el 1990. Aquestes dades destaquen, entre altres coses, perquè és un registre fins a 20 i 30 vegades menor que les emissions procedents dels anomenats competidors directes com el transport aeri i per carretera.

Fa molts anys que la companyia treballa per reduir les emissions al mínim possible en la seva operativa diària. La circulació diària de tots els trens evita l'emissió de 5,7 milions de tones de CO₂ a l'any i suposa un estalvi d'1,1 milions de tones equivalents de petroli.

L'horitzó de Renfe és arribar a zero emissions de carboni el 2050. A més, l'empresa està adherida a la iniciativa empresarial europea per reduir les emissions de CO₂ com a mínim un 55% el 2030 i al Grup Espanyol de Creixement Verd (GECV).

CERTIFICACIONS DE QUALITAT I DE MEDI AMBIENT

Renfe també té les certificacions de Qualitat i de Medi Ambient atorgades per AENOR d'acord amb les normes UNE-EN ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 per a la totalitat de la flota dels trens AVE, Avlo i Mercaderies.

Aquestes certificacions evidencien el compliment d'unes normes internacionals de referència molt exigents i la correcta implantació per part dels equips de Renfe del Sistema de Gestió de Qualitat i de Medi Ambient, que garanteixen que el servei proporcionat és controlat per la companyia, enfocat a la millora contínua i compromès amb el medi ambient.

La certificació d'un Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient augmenta l'efectivitat dels processos a l'organització, impulsa la sostenibilitat i integració ambiental de les activitats desenvolupades, i contribueix de manera determinant a garantir la satisfacció del client, atorgant-li a l'empresa un valor agregat i element diferenciador respecte a la competència.