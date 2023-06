Ignacio Galan, president d'Iberdrola i Patricia Zurita de Birdlife International / Iberdrola

El president d'Iberdrola , Ignacio Galán, ha signat a Madrid una aliança estratègica amb Patricia Zurita, consellera delegada de Birdlife International, per tres anys de durada, per treballar junts en un desplegament renovable que potenciï la contribució a la biodiversitat .

Les dues organitzacions donen suport a una visió compartida que un sistema energètic sostenible basat en energies renovables és fonamental per abordar les crisis interrelacionades del canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat. Si aquest desplegament renovable s'ubica i es gestiona adequadament, pot satisfer les necessitats d'energia neta, ser positiu per al clima i, alhora, contribuir a uns ecosistemes saludables. Amb aquest propòsit, l'aliança unirà els esforços d'Iberdrola i Birdlife International en l'avenç de solucions renovables que brindin majors beneficis i de llarg termini per a la biodiversitat, mitjançant la promoció i la implementació de polítiques habilitadores, projectes conjunts, recerca, millors pràctiques basades en la ciència i comunicacions.

“Construir lligams entre diferents actors socials és fonamental per donar resposta urgent als principals reptes del planeta, com ara la lluita contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat. I fer-ho amb una institució tan compromesa amb la conservació de la natura com BirdLife fa que el seu abast pugui ser encara més gran. A Iberdrola portem dècades contribuint a aquests objectius i ja el 2030 assolirem la neutralitat de carboni per a la nostra generació d'electricitat, i tindrem un impacte positiu net a la biodiversitat” va declarar Ignacio Galán.

La directora executiva de BirdLife, Patricia Zurita, va dir: “És fantàstic treballar amb Iberdrola per enfortir les seves estratègies i la implementació del desplegament de renovables que aborden tant la crisi climàtica com la bessona, la crisi de la biodiversitat. Per lluitar contra el canvi climàtic també cal protegir i restaurar la natura. Socis empresarials com Iberdrola són un component clau d'un enfocament multifacètic que involucra els conservacionistes, els governs, les finances i les empreses”.

La firma d'avui ajudarà a identificar àrees de convergència estratègica i ampliarà la col·laboració entre les dues organitzacions a través de molts membres nacionals de Birdlife International.

COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL

La xarxa multidisciplinària d'experts de totes dues organitzacions treballarà en conjunt per cercar oportunitats per realitzar projectes, investigar, comunicar nous coneixements i promoure les millors pràctiques. Col·laboraran en les línies d'actuació següents: