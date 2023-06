Agbar ha celebrat aquest dimecres la tercera edició de la Junta General de Grups d'Interès , que s'ha pogut seguir per streaming en obert. Una nova edició de l'innovador format de trobada participativa que promou la companyia per tercer any consecutiu amb l'objectiu de rendir comptes davant dels grups d'interès —els treballadors, els proveïdors, els clients, les entitats i la ciutadania en general, a més dels accionistes — i reforçar l' escolta activa per, conjuntament, adoptar compromisos de futur, entorn de criteris mediambientals , socials i de governança .

ÀNGEL SIMÓN: " AGBAR CONSOLIDA AQUEST MODEL DE RENDICIÓ DE COMPTES"

Ángel Simón, president d'Agbar, ha agraït als diversos grups d'interès la seva implicació per debatre sobre els temes principals que afecten la sostenibilitat ambiental i l'acció social, destacant la necessitat de reforçar les aliances i la col·laboració publicoprivada per donar resposta conjuntament, als grans reptes de la nostra societat, i adoptar compromisos de futur.

En aquest context, ha afirmat: “ Consolidem un model innovador de rendició de comptes, com és la Junta General de Grups d'Interès, que ens permet impulsar les aliances amb tots els nostres stakeholders, allà on estem presents, reforçant l'escolta activa al territori i en col·laboració amb les administracions i entitats locals”.

MEDIAMBIENT: LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC I LA SEQUERA

El primer bloc de l'esdeveniment, introduït per Mònica Usart , física i meteoròloga i membre del Consell d'Agbar, s'ha dedicat al compromís amb el medi ambient, en un context marcat per la lluita contra el canvi climàtic i l'escassetat hídrica creixent.

En aquest bloc, acompanyat per Xavier Bernat, director d'Acció Climàtica d'Aigües de Barcelona, s'han presentat diverses iniciatives del grup per donar resposta al gran repte de la sequera que afronta el nostre país, com és la regeneració i la reutilització de l'aigua per a nous usos per a les ciutats, indústries i agricultura.

En aquest àmbit, Luis José Barcala , alcalde d'Alacant, ha destacat el projecte Alacant Aigua Circular , que té com a objectius fonamentals assolir la reutilització del 100% de l'aigua depurada d'Alacant i aconseguir simultàniament l'abocament zero a les aigües costaneres.

Així mateix, s'ha ressaltat el cas de Tenerife (Canàries), amb la participació de Félix Armas, gerent de Teidagua; Javier Davara, gerent del Consell Insular d'Aigües de Tenerife; i Félix Molina, pagès, que han explicat com l'economia circular, a través de la reutilització de l'aigua, és clau per pal·liar els efectes del dèficit hídric que pateix l'illa. A més, s'han destacat en aquesta sessió el projecte Guardian, una iniciativa destinada a augmentar la resiliència a incendis, a una zona del Parc Natural del Túria (València), a través de l'aigua regenerada, així com Regreen, un projecte pilot d'innovació pretén demostrar el potencial de l'ús d' aigua regenerada a l'entorn urbà .

Al debat que ha reunit tres experts del grup – Juan Carlos Torres, gerent d'Emasagra; Consol de Juana , cap de planta d'Aquona; i Marta Bronsoms , cap de planta de la depuradora de Sant Feliu de Llobregat (Aigües de Barcelona)-, s'ha dialogat sobre les solucions de descarbonització actualment en marxa per mitigar i adaptar-se al canvi climàtic, amb l'objectiu d'avançar en la transformació ecològica dels territoris.

El projecte Dinapsis s'ha posat en valor com a xarxa de hubs per a la transformació digital d'Agbar, que actuen, juntament amb les administracions i la ciutadania, per impulsar el desenvolupament sostenible a diferents punts del territori. En aquesta ocasió, han pres la paraula Cristina Baixauli, directora del Dinapsi València, i Lucía Calabria, subdirectora de València Activa, que han explicat com la digitalització contribueix a fer un pas més cap a la sostenibilitat.

COMPROMÍS SOCIAL AMB LA INCLUSIÓ

En aquesta Junta General de Grups d'Interès d'Agbar també s'ha abordat el compromís amb l'acció social de la companyia, amb la participació de Marta Jiménez, responsable de Sostenibilitat del Grup Social ONCE, que ha destacat l'acord de col·laboració entre Agbar, Ilunion i Fundació ONCE per impulsar accions de formació i projectes encaminats a assolir la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat.

Antoni Bru , director de Persones i Organització d'Agbar, ha comentat l'estratègia d'Agbar per atraure, desenvolupar i retenir el talent a l'organització; i Felipe Campos , conseller delegat d´Aigües de Barcelona i director d´Acció Social d´Agbar, ha detallat l´actuació de la companyia per fomentar l´ocupació de qualitat.

En aquesta línia, s'ha parlat de les oportunitats educatives que ofereix Agbar –entre d'altres, a través del programa de beques–, amb els testimonis d' Oumaima Seddik, de la segona promoció Beques Joves Talent i actualment tècnica de selecció d'Aigües de Barcelona ; així com de Melba Pérez i Karina Solis , beneficiàries d'altres beques del grup.

Victor Meseguer, director de la Càtedra Internacional de Responsabilitat Social, de la Universitat Catòlica Sant Antoni de Múrcia (UCAM), ha representat la Xarxa de Càtedres de l'Aigua , una aliança entre universitats i empreses per contribuir a una transició ecològica i justa des del àmbit de laigua.

Durant l'esdeveniment s'ha compartit com el grup Agbar segueix trencant barreres també en l'àmbit de l'atenció al client amb el programa Contigo , que està centrat a garantir que tots els clients, sense excepció, puguin accedir als serveis, sobretot al cas de les persones en situació de vulnerabilitat, identificant les barreres digitals, de comprensió, accessibilitat o econòmiques.

Així mateix, s'han presentat els avenços del projecte OLA, un projecte engegat per Agbar, juntament amb la Creu Roja , en primer lloc a Barcelona , i ara també en altres punts del territori, per facilitar l'ocupabilitat a persones en situació de vulnerabilitat. En aquest àmbit, han compartit les seves experiències Paco Hita i Grècia Guevara , beneficiaris del programa.

UN MODEL EMPRESARIAL COMPROMÈS AMB LA GOVERNANÇA

A l'últim bloc de la Junta General de Grups d'Interès d' Agbar s'ha aprofundit en el compromís del grup amb la governança i, en concret, s'ha posat en relleu el model empresarial d'Agbar, on el diàleg, l'escolta activa , la transparència i les aliances són pilars clau .

Durant la seva intervenció Toni Aira

Aquesta secció ha estat introduïda per Toni Aira, doctor en Comunicació i membre del Consell d'Agbar, i ha comptat amb la participació de Jorge Manent , director general d'Aigües de Barcelona, que ha detallat les bases del model de col·laboració publicoprivada impulsat per el grup.

Tot seguit, Francisco Conde, exvicepresident primer de la Xunta de Galícia, ha destacat el projecte d'economia circular CIGAT Circular, que es duu a terme en col·laboració amb l'operadora local Viaqua, els centres de recerca Cetaqua i la Xunta de Galícia, per descarbonitzar el territori gràcies a la conversió dels residus en recursos.

Ernesto Gasco, alt comissionat per a la Lluita contra la Pobresa Infantil, ha remarcat la importància del model de col·laboració publicoprivada per a la implementació de l'estratègia d'acció social.

Seguidament, s'ha posat èmfasi en la importància de comptar, a l'ecosistema d'aliances, amb proveïdors estratègics, que tenen en compte criteris de desenvolupament sostenible i responsabilitat social i mediambiental. En aquesta secció hi ha participat Eva Lezcano , directora d'Achilles Group Limited per al sud d'Europa, que ha explicat la rellevància d'una eina com Scoring ESG que permet avaluar els proveïdors sota criteris de sostenibilitat. D´altra banda, l´esdeveniment ha comptat amb la intervenció d´Isaac Navarro, director general de Contazara, proveïdor que es dedica a la fabricació de comptadors d´aigua.

Eva Lezcano , directora d'Achilles Group Limited

Patricia Cavada, alcaldessa de San Fernando (Cadis) ha comentat com el Pacte Social ha contribuït a la sostenibilitat i gestió responsable de l'aigua al municipi, una iniciativa posada en marxa de forma conjunta amb Hidràlia, empresa a Andalusia que és part del grup.

REVIU LA TERCERA EDICIÓ DE LA JUNTA GENERAL DE GRUPS D'INTERÈS