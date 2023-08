Fundació La Caixa / @EP

La Fundació la Caixa ha contribuït a generar més de 4.500 llocs de treball a Moçambic a través del seu programa Work4Progress (W4P) per tal de promoure l'ocupació a les regions moçambiqueses de Cabo Delgado i Maputo, segons ha informat la fundació.

Per això, des del 2018, l'entitat ha col·laborat amb 18 entitats, entre les quals hi ha organitzacions locals i internacionals, universitats, empreses i entitats financeres, per aconseguir posar en marxa més de 450 negocis i beneficiar més de 38.500 persones.

En un acte de W4P, celebrat a la seu de la Universitat Politècnica de Maputo, s'han presentat aquests resultats i s'han debatut sobre aliances estratègiques amb què generar ocupació i ingressos per a dones i joves.

D'aquesta manera, la trobada ha comptat amb la directora de l'Àrea Internacional de la Fundació ”la Caixa”, la infanta Cristina, així com el ministre moçambiquès d'Economia i Finances, Max Tonela, i el secretari d'Estat de Joventut i Ocupació de Moçambic, Osvaldo Petersburg.

Segons la fundació, el programa 'W4P' treballa a Moçambic per a la generació d'ocupació en l'àmbit de la producció agrícola, cosa que inclou la transformació i comercialització de productes amb més valor agregat, així com la inserció laboral i el suport de l'emprenedoria, especialment entre joves i dones. El programa recolza la posada en marxa de negocis i serveis de suport a l'ecosistema emprenedor.

A més, una de les iniciatives del programa és un fons de garantia i crèdit que s'ha posat en marxa juntament amb l'entitat financera moçambiquesa 'Gapi Sociedade de Investimentos' i l'ONG Ajuda en Acció, i compta amb una dotació de gairebé 100.000 euros. Aquest fons té per objectiu concedir crèdits a agricultors i joves emprenedors, molts dels quals accedeixen així per primer cop al sistema bancari. Fins avui s'han concedit 37 crèdits.

La innovació tecnològica sostenible és una altra de les apostes del projecte (juntament amb l'ONG Cesal), com ara la bomba d'aigua portàtil per al reg agrícola que funciona gràcies a l'energia solar. Aquest model serà comercialitzat a la regió de Cabo Delgado per un grup de 12 dones que han rebut formació a la Universidade Lúrio i que, gràcies al suport del programa, han constituït una empresa per desenvolupar el projecte.

SUPORT A ASSOCIACIONS D'AGRICULTORS I AJUDES A LA INNOVACIÓ SOCIAL



D'altra banda, la delegació de l'Àrea Internacional de la Fundació ha participat a la inauguració de la 'Casa Agrària', una iniciativa també impulsada pel programa 'W4P' i liderada per Enraíza Drets en col·laboració amb l'Associació de Tècnics Agropecuaris (ATAP) , en què s'inclouen nou associacions camperoles de Magude, totes gestionades per dones.

En concret, l'objectiu d'aquest projecte és fomentar la recollida, la transformació i la comercialització dels excedents de producció d'hortalisses, cereals i tubercles per evitar la pèrdua dels aliments en èpoques d'alta producció. A més, també inclou activitats relacionades amb l'assecatge d'hortalisses amb l'objectiu de fomentar la conservació dels aliments i assegurar-ne el consum en èpoques d'escassetat.

A més, la infanta Cristina també ha participat en una cerimònia de lliurament dajuts a entitats socials de Moçambic. A l'acte, organitzat juntament amb la Fundació Aga Khan, s'ha reconegut la tasca de 13 projectes d'innovació social als quals s'han atorgat ajuts econòmics per valor de gairebé 300.000 euros.

Entre els beneficiaris d'aquestes ajudes es troben organitzacions com la Universidade Pedagógica de Maputo, la Xarxa Contra o Abús de Menors, l'associació EcoSIDA, el Centre d'Apoio à Informação i Comunicação Comunitária (CAICC), el Zizile - Institut de Formação per a o Desenvolvimento da Criança o les associacions TV Surdo i ActionAid Moçambique (AAMoz).

Totes les institucions beneficiades desenvolupen projectes centrats en la salut, la nutrició, l'educació, l'apoderament de dones i nenes, la cohesió social i la gestió del medi ambient, entre d'altres.