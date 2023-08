Foto: Europa Press

Endesa ha incrementat un 51,2% els beneficiaris del bo social a Catalunya en relació amb el 2020, l’any que va esclatar la pandèmia. Això situa en 133.000 les llars catalanes, clientes d'Endesa, que compten amb aquest ajut, que redueix entre un 40% i un 80% la factura de la llum sobre el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC).

Per promoure el bo social i instar a totes les persones que pensin que poden beneficiar-se’n a sol·licitar-lo, Endesa realitza assessorament proactiu a organismes i institucions amb l'objectiu d'arribar a totes les entitats properes al consumidor final per informar-los de l’existència d’aquest ajut, dels canvis normatius i de com sol·licitar-lo. Enguany, l’energètica ja ha realitzat diversos tallers a Catalunya per assessorar associacions, ajuntaments o serveis socials, entre d'altres, amb la col·laboració de l'EAPN (European Anti Poverty Network) -que ha delegat en l'associació Vincle- i l'Associació de Ciències Ambientals (ACA). En el que portem d’any ja hi ha participat una setantena de persones.

El pas del coronavirus i la crisi energètica ha portat l'Administració a impulsar mesures extraordinàries per pal·liar els efectes sobre les llars més vulnerables, que estaran vigents fins al 31 de desembre, impulsant també així el creixement dels beneficiaris del bo social, que s'ha vist reforçat per les renovacions automàtiques des que va entrar en vigor el Reial decret llei 6/2022. En poc més de dos anys i mig (de 31 de desembre del 2020 al 31 de juliol del 2023), Endesa ha sumat 45.000 clients beneficiaris del bo social el territori català i, enguany, la xifra es situa en 17.000 famílies més si es compara amb el tancament de 2022.

Del total de llars que compten amb el bo social a Catalunya a tancament de juliol, segons els criteris i descomptes que estableix la normativa estatal, més de 61.800 són famílies vulnerables i tenen una rebaixa del 65% en la factura de consum elèctric (o del 40% si tenen el bo temporal de justícia energètica), mentre que més de 71.100 són vulnerables severes i es beneficien d'una reducció en factura del 80%. Aquests descomptes seran vigents fins al 31 de desembre del 2023.

Dit d'una altra manera, el 47% són considerades vulnerables pel Ministeri i el 53% són vulnerables severes.

Quant a la seva tipologia, el 56,6% són persones en situació de vulnerabilitat segons criteri de renda, el 37,5% són famílies nombroses i monoparentals, el 3,6% són pensionistes, el 0,5% són beneficiaris de l'ingrés mínim vital i l'1,9% són llars amb baixos ingressos particularment afectades per la crisi energètica.