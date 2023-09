Foto: Endesa

La Fundación Endesa llança una nova edició de RetoTech, el seu gran repte d'innovació i tecnologia per a joves estudiants del nostre país amb el qual, en col·laboració amb les Conselleries d'Educació de les comunitats autònomes participants i amb el suport de BQ Educación, apropa i promou l'emprenedoria tecnològica i l'estudi de carreres STEM (ensenyaments de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) entre els més joves, especialment entre les nenes, ja que el nombre de noies que opten per aquests estudis continua sent insuficient.

Per a això, la Fundación Endesa desafia professors i estudiants de les comunitats autònomes de Madrid, Aragó, Andalusia, Extremadura, Catalunya, Illes Balears i Canàries a desenvolupar un projecte tecnològic que inclogui robòtica, programació i impressió 3D i estigui enfocat a resoldre un problema real del seu entorn, com ara millorar el sistema de reciclatge de la seva ciutat o facilitar la mobilitat d'alumnes amb discapacitat al seu centre de estudis.

Gràcies al projecte RetoTech de la Fundación Endesa, des del seu llançament el 2016 prop de 57.000 alumnes han millorat els seus coneixements tecnològics i STEM acompanyats de més de 3.800 professors.

Els centres escolars que estiguin interessats a participar podran presentar la seva candidatura fins al proper dia 6 d'octubre. El llistat dels centres seleccionats es publicarà al web del programa el dia 16 d'aquest mateix mes.

El professor responsable de cada centre haurà d'emplenar el formulari d'inscripció i incloure un vídeo d'un màxim de cinc minuts de durada en el qual alumnes i professors argumentin per què volen participar en RetoTech i per què els ajudaria a millorar l'ús de la tecnologia a l'aula. Inscripcions aquí.

També pots consultar les bases completes aquí.

PREMIS

La Fundación Endesa concedirà 17 premis en total, que es lliuraran a les millors iniciatives tecnològiques d'aquesta edició durant un festival presencial que se celebrarà al final d'aquest curs escolar 2023-2024. Tres són els "Premis Fundació Endesa" a escala nacional i elegits per un jurat, i 14 són els "Premis Professor" a escala autonòmica i elegits pels professors assistents a cada festival, dos premis per cada comunitat autònoma participant. En l'avaluació es tindran en compte l'originalitat i la creativitat del projecte, així com l'aplicabilitat a una necessitat real i la seva justificació, a més de la competència tècnica i la dimensió estètica i artística del treball realitzat.

Tots els centres participants rebran equips dotats de materials tecnològics perquè puguin començar a treballar en els seus projectes. Així mateix, els professors de cada centre educatiu seleccionat rebran formació semipresencial centrada en els tres blocs del programa: robòtica, programació, i disseny i impressió 3D.