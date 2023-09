Foto: Fundació la Caixa

Fundació la Caixa ha obert aquest dimarts 12 de setembre de 2023 a les 12.00 hores la convocatòria de Projectes Socials Catalunya 2023 . Aquesta convocatòria té com a finalitat col·laborar amb entitats socials que desenvolupen els seus projectes a la regió catalana per impulsar iniciatives adreçades especialment a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i que tenen com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats.

Les entitats que es poden presentar a la convocatòria són:

Entitats sense ànim de lucre.

Entitats de l'economia social que, tinguin o no ànim de lucre, entre les finalitats indicades als seus estatuts consti explícitament com a principal objectiu l'interès social o la cohesió social.

Aquestes entitats han d'estar inscrites al Registre administratiu corresponent i estar domiciliades a Catalunya. A aquesta convocatòria se n'exclouen les administracions públiques.

Aquest any es podran presentar les entitats i delegacions amb conveni vigent a les Convocatòries de Projectes Socials 2022 . Per això, hauran de justificar haver fet una despesa equivalent al 40% de lajuda i presentar un informe de lestat del projecte.



ÀMBITS D'ACTUACIÓ

La convocatòria inclou set àmbits dactuació:

Gent gran Persones amb discapacitat o trastorn mental Salut i malaltia Pobresa i inclusió social Inserció sociolaboral Convivència i interculturalitat Acció social

És possible presentar el projecte fins el 5 d'octubre a les 17.00 hores. Aquí tens tota la informació per apuntar-te a la convocatòria.