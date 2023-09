La signatura del conveni. Foto: Naturgy

Fundació Naturgy i l' Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu Província d'Espanya (SJD Espanya) col·laboraran en matèria social i de formació per beneficiar els diferents col·lectius que atén la institució social a Espanya. Aquesta aliança reforçarà la lluita contra la pobresa que la fundació de la companyia energètica realitza a través de diferents accions a favor de les persones vulnerables.

La fundació oferirà els seus cursos gratuïts de Formació Professional per a l'ocupabilitat per facilitar la incorporació dels beneficiaris de SJD Espanya al mercat laboral vinculat a la transició energètica. Les formacions, que estaran certificades per la mateixa Fundació Naturgy, seran relatives a noves tecnologies energètiques com l'autoconsum, els gasos renovables o la digitalització de les xarxes elèctriques.

Així mateix, la fundació oferirà els programes de mentoring i orientació professional, així com de foment de les vocacions STEM, especialment entre noies joves.

Fundació Naturgy també oferirà xerrades sobre eficiència energètica i estalvi a la factura a través de la seva Escola d'Energia, perquè tant els beneficiaris de SJD Espanya com els seus voluntaris puguin millorar les pautes de consum i reduir el cost de la factura energètica.

L'acord també preveu que les famílies vulnerables ateses per SJD Espanya tinguin accés al Fons Solidari de Rehabilitació Energètica, amb què la fundació ha realitzat accions de millora en més de 3.600 habitatges de tot Espanya. Així mateix, també col·laboraran perquè les famílies vulnerables puguin tenir també accés a l'autoconsum solar per reduir-ne els costos energètics.

María Eugenia Coronado , directora general de la Fundació Naturgy, va destacar la importància d'aquest acord, que reforça dues de les línies d'actuació principals de la institució que dirigeix. “La col·laboració amb l'Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu ens permet ajudar les famílies vulnerables donant resposta a dos dels grans reptes que afronten al seu dia a dia: l'accés al mercat laboral i l'estalvi i l'eficiència energètica per reduir la seva factura energètica sense perdre prestacions de confort a casa seva”, va explicar.

Per part seva, el director general de Centres de SJD Espanya, Juan José Afonso, ha declarat que “les persones que atenem, en molts casos amb pocs recursos, han vist agreujada la seva situació pels alts costos de l'energia i aquest conveni permetrà ajudar precisament aquest col·lectiu, tant en ajudes directes destinades a disminuir el cost de l'energia ia la rehabilitació de casa seva, com en formació per fer un ús més eficient dels recursos”. “D'altra banda, la col·laboració amb la Fundació Naturgy ens permetrà potenciar els cursos en capacitació professional que s'imparteixen a través de les nostres Fundacions i Centres Especials d'Ocupació per facilitar la integració professional de les persones que atenem, i que troben a la transició energètica una via clara d'ocupabilitat i dignitat”, va afegir Afonso.