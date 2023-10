Premis d'Ecoinnovació / Endesa

La Fundación Endesa llança la vuitena edició dels Premis a l'Ecoinnovació, un projecte que es desenvolupa en col·laboració amb la Fundació Europea Societat i Educació i és una mostra del seu compromís amb la cura del medi ambient, la preservació de la biodiversitat urbana i la promoció d'una educació innovadora.

Amb els Premis a l'Ecoinnovació, la Fundació Endesa vol incentivar la recerca, l'experimentació i la transformació social convertint els més joves en els protagonistes del canvi social i promovent el desenvolupament de competències "ecobiosocials"[1] des de Primària fins a Formació Professional. A més, amb aquests premis reconeix i dona visibilitat a la tasca que estan desenvolupant els docents als seus centres educatius per conscienciar els estudiants de la importància de tenir cura l'entorn i de la biodiversitat urbana. Per a això els anima a participar i a crear un projecte al costat dels seus alumnes relacionat amb la protecció i conservació de la biodiversitat.

Aquests guardons sorgeixen de la necessitat d'impulsar els coneixements en aquest àmbit, ja detectada en el primer Ecobaròmetre Fundació Endesa (2016) i que es va corroborar en el segon Ecobaròmetre Fundació Endesa (2021) que va reflectir les dades següents: un 54 % dels enquestats afirma que la quantitat de continguts dedicats al coneixement de les principals qüestions mediambientals va ser molt insuficient o insuficient durant la seva etapa educativa i un 60 % desitjaria haver rebut més informació sobre aquesta temàtica.

Des del llançament dels Premis Ecoinnovació el 2016, el nombre de participacions augmenta en cada edició, cosa que demostra el compromís creixent dels joves del nostre país amb l'entorn, la sostenibilitat i la preservació de la biodiversitat. En total, hi han participat més de 287.000 alumnes de 900 centres educatius, que han presentat 1.543 projectes centrats en la cura de l'entorn i la biodiversitat urbana.

Per inscriure's a la convocatòria, els professors dels centres educatius interessats han d'emplenar aquest formulari. Els centres educatius poden participar en les tres categories d'aquests premis: "Conèixer la nostra biodiversitat", "Resoldre un problema mediambiental" i "Millorar el teu entorn". A més, poden presentar un nombre il·limitat de projectes, però tots ells han d'estar alineats amb les 3P de la biodiversitat: Protegir, Preservar i Prevenir.

Els projectes passen per un procés d'avaluació rigorós en el qual participa un equip avaluador conformat per experts del sector educatiu i mediambiental i un jurat, que garanteixen la qualitat dels projectes premiats. A més, des del 2022, per conèixer l'eficàcia dels Premis a l'Ecoinnovació i el seu grau de suport a la millora de les competències dels estudiants, el programa s'acompanya d'una doble avaluació. D'una banda, es realitza un qüestionari de percepcions al professorat participant i, de l'altra, es realitza una avaluació als alumnes per tal de corroborar en quina manera, mitjançant la seva participació en els Premis a l'Ecoinnovació, milloren la seva competència ecobiosocial i científica.

De tots els projectes admesos per participar-hi, 15 passen a la fase final, entre els quals 6 seran elegits guanyadors i s'atorgarà una menció especial. Els premiats es comunicaran en una gala de lliurament de premis que tindrà lloc al final d'aquest curs acadèmic 2023/2024.

Els VIII Premis a l'Ecoinnovació tenen una dotació econòmica de 12.000 euros. En les categories 1 i 2, el centre educatiu guanyador del primer premi rep 2.000 euros i el del segon, 1.000 euros. En la categoria 3, el guanyador del primer premi rep 4.000 euros i el del segon premi, 1.000 euros. A més, es concediran 1.000 euros a la iniciativa amb menció especial.

Els centres educatius interessats a presentar la seva candidatura ho poden fer en línia aquí.