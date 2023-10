Foto: @EP

Fundació Telefónica ha posat en marxa 'Reconnectats. La tecnologia no té edat” , un programa gratuït que té com a objectiu impulsar les competències digitals de la gent gran i del seu entorn directe.

El projecte està compost per tres iniciatives: l'obertura d'un cicle permanent de tallers presencials a l' Espai Fundació Telefònica ; cursos de formació en línia; i recursos formatius per al seu entorn directe, ja siguin familiars o professionals. A més, compta amb la col·laboració del mitjà 65YMÁS i del seu president, Fernando Ónega, com a ambaixador del projecte.

La presentació d'aquesta iniciativa ha tingut lloc aquest dijous a l' Auditori d'Espai Fundació Telefónica , a Madrid, amb la presència de la directora general de la Fundació Telefónica, Carmen Morenés; la presidenta de l´Associació Espanyola de la Banca i la seva fundació, Alejandra Kindelán; el periodista i membre del Comitè editorial de 65YMÁS, Ramón Sánchez-Ocaña; i el director general d'Atenció al Major i la Dependència de la Comunitat de Madrid, Óscar Álvarez.

També hi han participat l'extelefonista de Telefónica, Ángeles de Miguel Gurumeta; la presidenta del Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de la Comunitat de Madrid (COPTOCAM), Nuria Mateo Ballesta; la responsable del projecte per a la Prevenció de la Soledat no desitjada de Madrid Salut, Elisa Lillo; el voluntari de SECOT, Paulino Moreno, i el director d'Acció Social i Voluntariat de la Fundació Telefónica, Carlos Palacios.

Tots ells han assenyalat el valor de la formació en competències digitals en la gent gran com a clau perquè puguin aportar tot el seu potencial i experiència a la societat digital. Així, durant la seva intervenció, Morenés ha destacat que aquest projecte "ajudarà a impulsar tot el potencial de les persones grans en aquesta era digital", en ser "conscients de l'enorme valor" que aporten a la societat.

Segons l'informe 'Societat Digital a Espanya 2023' , editat per Fundació Telefónica, només tres quartes parts de les persones més grans de 65 anys han utilitzat Internet en els últims tres mesos i només el 60% l'utilitzen cada dia.

CICLE FORMATIU AMB INFORMACIÓ SOBRE ÚS DEL MÒBIL O SEGURETAT

El cicle formatiu presencial es durà a terme cada dijous a l'Espai Fundació Telefònica i estarà compost de cinc tallers d'una durada de dues hores cadascun. El contingut girarà al voltant del funcionament del telèfon mòbil, aplicacions per millorar el dia a dia, com utilitzar millor Whatsapp, ús més segur de la tecnologia o introducció a noves tecnologies emergents com el Metavers. Les sessions estaran guiades per l'equip educatiu de la Fundació Telefónica i també comptaran amb l'acompanyament de Voluntaris Telefónica.

A més, durant les sessions presencials, es duran a terme diferents activitats perquè les persones grans puguin experimentar el coneixement que es genera a l'Espai Fundació Telefònica, com ara visites comentades a les exposicions o la participació en esdeveniments específics del seu interès. Aquests continguts formatius també estaran disponibles a través dels cursos en línia perquè cada persona pugui fer-los al seu ritme i en qualsevol lloc.

Així mateix, Fundació Telefónica ha posat al seu servei recursos formatius perquè puguin acompanyar el col·lectiu sènior en el procés d'aprenentatge. Per exemple, al llarg del 2022, va impactar en 70.456 persones grans amb diferents iniciatives com a tallers per potenciar la comunicació amb els seus familiars i la seva inclusió en una societat digital; així com amb projectes d'acompanyament virtual a través dels Voluntaris Telefónica, per pal·liar la solitud no desitjada; activitats de lleure inclusiu que contribueixen a mantenir la seva activitat cognitiva; o trobades intergeneracionals.