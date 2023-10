La I Convocatòria EduCaixa, de la Fundació La Caixa , ha seleccionat 60 centres de tot Espanya per desenvolupar projectes de transformació educativa en base a "evidències i investigacions científiques en matèria d'educació".

La resolució de la Convocatòria EduCaixa s'ha presentat al Museu de la Ciència CosmoCaixa. - FUNDACIÓ LA CAIXA

La resolució de la convocatòria s'ha presentat aquest dilluns al Museu de la Ciència CosmoCaixa Barcelona, en un acte que ha reunit els docents encarregats d'impulsar els 60 projectes seleccionats, informa la fundació en un comunicat.

Cada escola rebrà un ajut de 5.000 euros per dissenyar i implantar una intervenció al seu propi centre que "afavoreixi la millora de l'aprenentatge i l'equitat educativa, i que generi un impacte observable i quantificable".

El 47% dels projectes seleccionats els van presentar centres d?alta complexitat, de manera que la Convocatòria EduCaixa "reafirma la seva aposta per reduir la bretxa educativa i garantir l?equitat a les aules".

La responsable d'EduCaixa, Maria Espinet , ha assegurat que la manca de recursos, tant econòmics com temporals, és "un impediment per a molts centres educatius a l'hora d'implementar projectes de transformació educativa", i per això insisteix en la importància d'aquestes ajudes per recolzar i acompanyar les escoles.

De les seleccionades, n'hi ha 11 de catalanes: el Col·legi Sant Gabriel, l'Institut Escola Elisabets i l'Institut Escola Rec Comtal de Barcelona; l'escola Sant Ildefons de Cornellà; l'Institut Les Salines del Prat de Llobregat; l'escola Garbí Pere Vergés d'Esplugues de Llobregat; l'Institut La Plana de Vic; l'escola El Cim de Vilanova i la Geltrú (Barcelona); el Col·legi Les Alzines de Girona; i les escoles Marià Fortuny i Montsant de Reus (Tarragona).

TEMÀTIQUES I SEGONA EDICIÓ



Les temàtiques incloses a la convocatòria són l'educació socioemocional, el comportament de l'alumnat, el treball amb famílies, l'aprenentatge de les matemàtiques i la metacognició, i per dur-los a terme els centres educatius podran consultar les guies docents elaborades per l'Education Endowment Foundation ( EEF).

Les inscripcions per a la segona edició de la Convocatòria EduCaixa s'obriran l'1 de febrer del 2024 i els centres educatius podran presentar els seus projectes fins al 15 de març.