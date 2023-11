Seu Naturgy / @EP

Fundació Naturgy ha obert la convocatòria de la V edició del seu Premi a la millor iniciativa social en l'àmbit energètic, amb el que busca reconèixer i donar visibilitat a les persones, entitats i institucions que destaquen per la seva contribució a l'àmbit social gràcies als seus projectes vinculats a lenergia.

El període per presentar candidatures estarà obert fins al' 1 de març de 2024 . Podran optar tots aquells projectes, en marxa o finalitzats, que impliquin millores socials relacionades amb lenergia, en els àmbits del medi ambient, salut, educació, vulnerabilitat, inclusió social o emprenedoria, entre altres. Els projectes han de ser desenvolupats a Espanya.

El primer premi està dotat amb 60.000 euros i l'accèssit, amb 30.000. Les candidatures poden presentar-se a la web de Fundació Naturgy ( Premis Fundació Naturgy ).

El jurat del premi està presidit per Manuel Bretón , president de Càritas Espanyola, que va afirmar que “edició rere edició, coneixem projectes cada cop més innovadors i compromesos amb les persones vulnerables i la cura del nostre planeta. El nivell de les candidatures és molt alt. Com a president del jurat sento una gran alegria pel compromís social i mediambiental del nostre país i per l'impuls que la Fundació Naturgy ofereix a aquestes interessants iniciatives a través d'aquest premi”.

Per a la directora general de la Fundació Naturgy, María Eugenia Coronado , “és una satisfacció arribar a la cinquena edició d'aquest premi, que es va idear en el marc del treball en xarxa que la nostra fundació realitza amb les organitzacions socials, i que ens ha permès descobrir la gran tasca que fan aquests agents per pal·liar la vulnerabilitat energètica al nostre país”.

El jurat, presidit per Bretón, el formen Alberto Núñez, SJ, professor del departament de Direcció General i Estratègia d'ESADE; Llum Delàs, patrona de la Fundació de l'Esperança; el Pare Ángel García Rodríguez, president de Missatgers de la Pau; Juan José López Burniol, vicepresident de la Fundació Bancària 'la Caixa'; Josep Ramoneda, director de l´Escola Europea d´Humanitats de Barcelona; Elena Salgado, presidenta de l'Associació Espanyola d'Empreses de Consultoria; María del Mar Pageo, presidenta de Creu Roja Espanyola; Gustavo Suárez Pertierra, president d'UNICEF Comité Español; el vicepresident de la Fundació Naturgy, Jordi Garcia Tabernero, i la directora general, María Eugenia Coronado.

Més de 200 candidatures

En total, més de 260 candidatures, amb prop de 825.000 beneficiaris, van optar a aquest premi a les quatre primeres edicions. Les iniciatives guanyadores a les edicions anteriors van ser 'Ni una llar sense energia', de Fundació Ecologia i Desenvolupament (Ecodes); 'Endollats a l'ocupació', de Fundació Èxit; 'Contribuir a la millora social dels més vulnerables a Espanya, a través de la formació i l'accés a l'energia', d'Energia sense Fronteres; i Creu Roja Espanyola, pel projecte integral d'atenció a les persones que es troben en risc d'extrema pobresa i exclusió.

Per la seva banda, a la categoria d'Accèsit van obtenir reconeixement els programes 'Educació Financera Familiar i Pobresa Energètica', de la Fundació de Famílies monoparentals Isadora Duncan; 'Generant futur', de l'Associació Nord Jove; 'Ajuda integral a la vulnerabilitat energètica', de Fundació Roure; i “Primera esplaiar sostenible d'Espanya amb certificat Passivhaus per a persones amb discapacitat”, de CÍRVITE-Plena Inclusión.