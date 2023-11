Alumnos becados 42 Barcelona / Fundación Telefónica

Fundación Telefónica i la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar la formació en les professions digitals més demandades a la província de Barcelona, han posat en marxa una convocatòria de places d’allotjament amb què 20 persones candidates a formar-se al campus de programació 42 Barcelona disposen d’un lloc per pernoctar durant el procés de selecció de 26 dies presencials al campus, conegut com a Piscina, que s’està celebrant des del 20 de novembre.

L’objectiu és facilitar a veïns de tota la província la seva participació a la Piscina, un procés de 26 dies consecutius i presencials que requereix una alta dedicació i és molt intens, tant en l’àmbit acadèmic com en l’àmbit professional i humà.

La Diputació ha obert aquesta línia d’ajuda amb el propòsit de facilitar que les persones candidates residents fora de la ciutat de Barcelona puguin dedicar-se a aquest procés de selecció sense veure’s perjudicades pel desplaçament diari cap al seu lloc de residència.

La concessió de les places s’ha fet per baremació, d’acord amb diversos criteris de valoració, segons el lloc de procedència o residència dins de la província de Barcelona. La selecció de les persones beneficiàries l’ha feta una Comissió de Selecció destinada a aquesta tasca, que ha actuat com a jurat, i que estava conformada per un equip de Fundación Telefónica i la Diputació de Barcelona. Les bases de la convocatòria es poden consultar AQUÍ.

42 Barcelona, un campus diferencial, gratuït i pioner

La Fundación Telefónica treballa des de fa més de 20 anys per ser catalitzador d’innovació educativa analitzant, explorant i desenvolupant experiències d’aprenentatge diferencials i treballant juntament amb les administracions públiques per impulsar el canvi educatiu. En aquesta línia, el 2019, la Fundación Telefónica va implementar el projecte 42 a Espanya, començant primer a Madrid i continuant amb els campus d’Urduliz (Biscaia), Barcelona i Màlaga.

42 és un campus de programació diferencial, gratuït i presencial, amb una metodologia pionera al món basada en l’aprenentatge entre parells i la ludificació. És un espai on es pot aprendre des de big data fins a ciberseguretat, i amb garantia 100% de trobar feina. Està obert 24/7 i per accedir-hi no hi ha límit d’edat ni calen coneixements previs en programació. Només cal fer un test en línia a la pàgina web i llançar-se a la Piscina. Les properes Piscines d’admissió al campus comencen el 18 de març i el 22 d’abril del 2024, i les inscripcions ja estan obertes al web www.42barcelona.com. Hi haurà més edicions a l’estiu i a la tardor, i les inscripcions s’obriran properament.

El campus de Barcelona compta amb el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per unir esforços, per tal de promoure un programa de formació innovador i disruptiu que vagi d’acord amb les feines digitals del present i del futur.

A Fundación Telefónica fem el nostre món més humà impulsant la inclusió digital

Volem ser part activa d’una societat més justa en què les persones puguin desenvolupar tot el seu potencial, utilitzant la força transformadora del fet digital, per aconseguir un més progrés social. Per això, fomentem el desenvolupament d’habilitats digitals a través de solucions innovadores que canvien la vida de les persones per millorar-ne l’ocupabilitat, reduir la bretxa educativa i fer front a la nova vulnerabilitat social i digital. Ho fem mitjançant un model d’intervenció directa, diferencial i innovador centrat en les persones, i de la mà de socis estratègics, per assolir un impacte social més gran.