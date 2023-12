El Dow Jones Sustainability Index 2023 reconeix aquestes 15 empreses. EP

BBVA, Banco Santander, Bankinter, Caixabank, Inditex, Amadeus, Merlín Properties, Grifols, Indra, Aena, Acciona, Enagás, Endesa, Iberdrola i Redeia figuren a l'última revisió de l' Índex Dow Jones Sustainability World Index (DJSI, per les sigles en (anglès), elaborat per l'agència S&P Global, l'última revisió del qual es va dur a terme aquest 8 de desembre i els canvis dels quals es faran efectius el proper 18 de desembre.

A més, a la llista hi ha figurat Ferrovial , si bé ho ha fet com a companyia holandesa després d'haver efectuat la primavera passada el trasllat de la seva seu social a aquest país.

Els Dow Jones Sustainability Index (DJSI), desenvolupats conjuntament per S&P Dow Jones Index i RobecoSAM, són índexs d'avaluació de l'exercici corporatiu en matèria mediambiental, social i de govern corporatiu (ASG) que serveixen de referència per a les inversions sostenibles i que s'han convertit en un estàndard per al mercat.

PRESÈNCIA ESPANYOLA



BBVA, per quart any consecutiu, ha obtingut la millor puntuació a la categoria de bancs a la regió d'Europa i la segona millor nota a nivell global a l'últim Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

En concret, BBVA ha aconseguit la màxima puntuació (100 punts) en diverses àrees com a transparència i 'reporting'; estratègia fiscal; drets humans i relació amb el client.

El director de l'àrea de sostenibilitat i CIB del banc, Javier Rodríguez Soler, ha adduït que "en aquest camí cap a una transició verda i justa tenim un paper fonamental com a intermediaris; no som els protagonistes, però el nostre rol és decisiu per acompanyar tota la economia en la descarbonització".

Per la seva banda, Caixabank ha estat inclòs per dotzè any consecutiu entre els bancs més ben valorats del món en matèria de sostenibilitat i se situa com la tretzena entitat financera més destacada en sostenibilitat al món, amb 82 punts.

L'entitat ha posat el focus en què ha obtingut la màxima puntuació (100 punts) a les àrees de transparència i reporting, ètica en els negocis, tractament de la informació i ciberseguretat, i desenvolupament del capital humà.

Del seu costat, Bankinter ha revalidat per sisè any la seva presència a l'indicador i ha incidit que ha obtingut la màxima puntuació a les àrees de transparència i reporting, gestió de la relació amb els clients i privadesa.

El president de Bankinter, així com del comitè de sostenibilitat de l'entitat, Pedro Guerrero, ha assenyalat que "Bankinter manté el seu ferm compromís de contribuir a la transició de l'economia cap a un model més sostenible" i ha afegit que "continuar cotitzant al Dow Jones Sustainability Index mundial suposa un reforç i un reconeixement a la tasca de tots els empleats del banc".

Més enllà dels bancs, Enagás acumula setze aparicions a l'índex després d'aquesta última revisió, en què ha obtingut 85 punts, amb especial predicament en els aspectes de política i sistemes de gestió ambiental, gestió de residus i gestió de la innovació.

Així mateix, la companyia del sector energètic ha destacat als àmbits de biodiversitat, materialitat, ètica empresarial, ciberseguretat i gestió de grups d'interès.

Ferrovial, que apareix al llistat de S&P com a companyia neerlandesa després d'haver-hi traslladat la seu social (encara que segueix cotitzant a l'espanyol Ibex 35), ha remarcat els seus 22 anys a l'índex assenyalant que, en aquesta edició, només figuren tres companyies del mateix sector a l'indicador.

Per la seva banda, Endesa (que pertany al grup Enel) ha estat confirmada per vint-i-tresè any a l'índex com una de les vuit 'utilites' elèctriques amb millor rendiment en sostenibilitat.

Aquest any, més de 13.000 empreses cotitzades han estat convidades a participar a l'anàlisi realitzada per S&P Global CSA. Les companyies analitzades responen a un extens qüestionari compost per gairebé un centenar de preguntes en matèria ASG (Ambiental, Social i de Governança) i recull dades públiques i no públiques de les participants. Només el 10% d'empreses de cada sector amb millor nota en aquesta anàlisi són escollides per formar part del Dow Jones Sustainability Index.