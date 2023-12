La foto de família després del Fòrum de Diàleg amb la societat. Foto: Aigües de Barcelona

Aigües de Barcelona ha celebrat aquest 21 de desembre una nova edició del Fòrum de Diàleg amb la societat. La trobada ha comptat amb la presència de més de 50 representants de la ciutadania, incloent-hi associacions de veïns, entitats culturals i cases regionals, entre d'altres.

La trobada ha servit per escoltar de primera mà les necessitats i les expectatives de les diferents entitats amb l'objectiu de reforçar el diàleg, el treball en comú i la cocreació. Un dels temes abordats ha estat la sequera severa i les mesures que impulsa la companyia, com l'aposta per l'aigua regenerada, per garantir la resiliència hídrica del territori metropolità de Barcelona.

Durant l'esdeveniment s'ha fet balanç del programa Con tu , un projecte adreçat a facilitar les gestions a tots els clients, apropar la companyia a la ciutadania i trencar barreres digitals, comprensió idiomàtica, accessibilitat o econòmiques. Sempre amb la vocació de situar les persones al centre i assegurar que tots els clients sense excepció puguin accedir als seus serveis de forma fàcil i àgil.

Segons el conseller delegat d'Aigües de Barcelona, Felipe Campos, “en els darrers anys, la nostra manera de viure i relacionar-nos ha experimentat un canvi significatiu. La tecnologia i la innovació ens han permès apropar-nos més als nostres clients, adaptant els nostres serveis a les necessitats dels diferents col·lectius sempre amb el compromís de millorar la qualitat de vida de les persones, i especialment les que més ho necessiten”.

COMPROMÍS AMB LA GENT GRAN

Durant la jornada, Aigües de Barcelona ha rebut la certificació de mans del director d'AENOR Catalunya, Jordi Martín, que l'acredita com a organització compromesa amb la gent gran a les activitats del Cicle Integral de l'Aigua gràcies a la seva proposta especialitzada i ajustada a les necessitats del col·lectiu sènior.

En els darrers anys, la transformació digital ha originat problemes en col·lectius com el de la gent gran . La introducció massiva de noves tecnologies els ha impactat de forma especial ja que majoritàriament no disposen d'accés a la tecnologia o no tenen les habilitats i coneixements necessaris per dur a terme operacions en línia , per la qual cosa requereixen una atenció personalitzada.

Per això, la companyia ha impulsat 10 compromisos per a l'atenció a clients sèniors , com ara la formació especialitzada de l'equip d'atenció al client, la presència de facilitadors a les oficines, l'atenció presencial sense cita prèvia per a la gent gran o l'oficina mòbil, entre d'altres.

Amb aquesta iniciativa, Aigües de Barcelona posa de manifest encara més el seu compromís amb les persones, per assegurar que tots els clients puguin accedir als seus serveis, amb una atenció especial a les persones en situació de vulnerabilitat i col·lectius sensibles com el de la gent gran.