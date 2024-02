Foto: Agbar

Agbar i Creu Roja han reafirmat la col·laboració entre les dues entitats per continuar impulsant la transformació social a tot el país. En aquesta trobada, s'han reflexionat sobre les accions que s'han desenvolupat conjuntament i s'han definit les prioritats per a aquest any 2024.

Per part de Creu Roja han assistit a aquesta trobada Ángeles Cacereño, nova coordinadora general de Creu Roja Espanyola; Maika Sánchez, directora d'Ocupació de la Creu Roja Espanyola; Josep Quitet, president de Creu Roja Catalunya; i Anna Sabaté, Coordinadora de Creu Roja Catalunya. Per part d'Agbar, hi han estat presents Felipe Campos, director d'Acció Social; Carmen Piñán, subdirectora d'Acció Social; i Nerea Plaza, responsable d'Acció Social.

Entre les accions realitzades en el marc de la col·laboració entre Creu Roja i Agbar en els últims mesos destaca especialment el projecte OLA, l'objectiu del qual és empoderar persones en situació de vulnerabilitat que reben alguna bonificació a la factura de l'aigua, combinant la cobertura estable de les necessitats bàsiques amb un programa específic de millora de la seva ocupabilitat i desenvolupament de competències. Aquest projecte, que es va iniciar a l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona, s'ha estès a altres municipis, Salou, Constantí o Vila Seca, a Catalunya, ia altres ciutats d'Espanya, com Lleó o Alacant, i se n'estudia el desplegament en altres municipis en els propers mesos.



Així mateix, s'han posat en marxa altres iniciatives com són accions de voluntariat corporatiu, campanyes de resposta a emergències o la gestió conjunta de fons i tarifes socials en relació al servei d'aigua per arribar a aquelles persones que es troben en una situació més gran vulnerabilitat, entre d'altres iniciatives destacades.

Aquesta col·laboració amb la Creu Roja s'emmarca en l'estratègia d'acció social d'Agbar que, com a agent de transformació social, cerca generar oportunitats per a les persones a nivell local a través d'aliances d'impacte amb eixos prioritaris d'activitat: el desenvolupament de les oportunitats educatives, la millora de l'ocupabilitat de les persones i la creació de comunitats sostenibles.