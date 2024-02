Donacions per al Banc dels Aliments. Foto: Mercadona

Mercadona s’ha tornat a solidaritzar un any més amb els col·lectius més vulnerables i ha fet un esforç important per ampliar la seva xarxa de col·laboració amb entitats socials. El 2023 hi ha sumat 215 noves entitats de diverses zones geogràfiques tant d’Espanya com de Portugal, fet que ha millorat considerablement la vertebració de l'ajuda que ofereix.

La directora d'Acció Social de la companyia, Laura Cruz, ha manifestat que "ens enorgulleix poder dir que col·laborem amb 762 entitats socials, col·laboració que s'ha traduït en el lliurament de 23.100 tones de productes en el conjunt de l'any, que equivalen a més de 380.000 carretons de la compra".

En el cas de Catalunya, on totes les botigues de Mercadona donen productes a entitats socials i organitzacions benèfiques diàriament, la companyia col·labora amb 163 entitats socials, a les quals l’any 2023 ha donat 3.524 tones d'aliments, que equivalen a 58.734 carretons de la compra.

Dins d’aquestes 163 entitats socials catalanes es troben els quatre bancs dels aliments de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida i les seves entitats col·laboradores, la Creu Roja a Catalunya, el Banc de Productes no alimentaris La Nau i diversos menjadors socials d’arreu del territori, entre d’altres. Del total d’organitzacions, 110 corresponen a les comarques de Barcelona, 24 a Tarragona, 19 a Girona i 10 a les comarques lleidatanes.

De les 3.524 tones donades, prop de 2.598 s’han repartit entre les entitats socials de les comarques de Barcelona, més de 535 entre les tarragonines, i gairebé 252 i 139 han anat a les comarques de Girona i de Lleida respectivament.

La implicació de la companyia no s'ha cenyit únicament a la donació de productes bàsics. També ha col·laborat en campanyes de captació com el Gran Recapte d’Aliments, que va organitzar la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL) del 24 al 30 de novembre i gràcies al qual entre la companyia i els clients s'han donat 2,6 milions d'euros per transformar-los íntegrament en aliments.

En aquesta darrera edició, Mercadona va posar a disposició del projecte un total de 1.632 botigues -de les quals, 250 a Catalunya-, en què va dur a terme diferents activitats de coordinació i de comunicació perquè els clients poguessin fer les donacions monetàries, en múltiples d'1 euro, en passar per les caixes en el moment de la compra. "Advoquem per aquesta modalitat perquè permet adaptar les donacions a les necessitats reals dels beneficiaris i, al mateix temps, multiplicar-ne l’eficiència, ja que els bancs d'aliments poden adquirir els productes que necessiten, en les quantitats oportunes i en el moment en què els necessiten", explica Laura Cruz.

Infografia: Mercadona

A més, la companyia fa anys que aposta també per la implantació progressiva de les Targetes Societat i per la col·laboració a través d’aquesta eina que permet canalitzar l'ajuda als usuaris, a qui es dona la possibilitat de fer la compra total, de productes frescos i secs, al supermercat. "Aquest moviment contribueix a dignificar l'acte de compra, integrar l'usuari i millorar-ne la situació de vulnerabilitat", declara la directiva.

Una política d’acció social sostenible integrada en l’estratègia d’RSE

Mercadona manté un compromís constant amb els entorns on és present i, any rere any, impulsa iniciatives socials, mediambientals i de governança responsables, que impactin positivament en la seva activitat. En aquest marc, des del 2011 és sòcia del Pacte Mundial de les Nacions Unides, iniciativa mitjançant la qual l'Organització de les Nacions Unides promou els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Dins d’aquesta línia, manté actiu un Pla d'Acció Social propi amb què, any rere any, reforça els seus vincles amb la societat a través de valors que considera irrenunciables, com el diàleg, la transparència i l'escolta activa. Mitjançant aquests valors, construeix relacions estables en les zones en què té presència, aposta per la proximitat i estreny els vincles per detectar necessitats específiques i aportar solucions concretes fruit del consens i de l'entesa mútua. Com a part d'aquesta política, col·labora amb 762 entitats -163 a Catalunya-, a les quals ha donat 23.100 tones d'aliments l’any 2023.

Així mateix, continua desenvolupant el seu Projecte Trencadís, mitjançant el qual col·labora en la incorporació laboral de persones amb discapacitat intel·lectual que fabriquen els murals decoratius situats a la secció de peixateria de les botigues.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Per a això, disposa d’un Sistema de Gestió Ambiental propi enfocat en tres eixos principals: producció sostenible, economia circular i descarbonització. En aquests tres eixos s'inclouen línies d'actuació específiques, com ara l'optimització logística, l'eficiència energètica, el benestar animal i la prevenció, la gestió i la valorització de residus. En aquest sentit, cal destacar que la companyia, juntament amb els seus proveïdors, treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i en la millora de la qualitat de l'aire a les ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients.

Pensant en la mobilitat sostenible dels clients, l'empresa ja disposa de 1.350 places d'aparcament amb punts de càrrega per a vehicles elèctrics (PCVE) ubicades als aparcaments de més de 500 botigues. Mercadona va començar a instal·lar aquests punts de càrrega l'any 2017, amb la implantació del Model de Botiga Eficient, i preveu continuar augmentant aquesta xifra els anys vinents. De la mateixa manera, continuarà instal·lant panells solars a les seves botigues com a exemple d'aposta per la inversió en energies renovables.