El conjunt Sallarès i Deu, Foto; Aj. de Sabadell

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sabadell ha aprovat de manera inicial el projecte d’obres per recuperar una part de l’edifici de Sallarès i Deu i adequar-lo com a viver i espai de coworking de l’Escola Illa. L’objectiu principal del projecte és rehabilitar l’anomenada Nau J per convertir-la en un espai que promogui l’emprenedoria i la inserció laboral de l’alumnat de l’escola municipal de disseny. El pressupost que s’hi preveu és de 391.210,28 euros.

L’obra permetrà que l’anomenat Viver Illa i l’espai de coworking se situïn en una de les naus del conjunt, concretament a la Nau J, que correspon a dues parcel·les. La primera s’ubica al carrer de Jacint Verdaguer, 49-51, i la segona, al carrer de Cellers, 69. La superfície construïda de la zona que es recuperarà es de 155 metres quadrats.

La previsió és que en aquest equipament municipal s’incentivi el contacte amb la professió creativa tot desenvolupant diverses activitats de l’escola. El Viver Illa vol potenciar un viver propi que acompanyi l’alumnat (i exalumnat) en les seves primeres passes com a emprenedors. L’objectiu és que sigui una zona de treball, però també un espai d’interacció entre persones on poder explorar les possibilitats del cooperativisme.



Sallarès i Deu és un complex industrial de caràcter singular, situat al barri de Gràcia, que va ser adquirit per l’Ajuntament l’any 2018.

CONJUNT ARQUITECTÒNIC PROTEGIT

El conjunt consta com a protegit pel Pla especial de Protecció dels Béns Arqueològics, Mediambientals i Arquitectònics de Sabadell (PEPBAMAS). El formen 4 naus paral·leles als carrers de Cellers i de Viladomat i un cinquè edifici, perpendicular a aquestes naus, amb façana al carrer de Jacint Verdaguer.