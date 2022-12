Foto: Twitter (@AfectatsBBS)

Equips de protecció de qualitat i qualitat. Ajuts tècnics. Deixar de ser persones de càrrega tant física com emocional. Millor qualitat dels serveis i dels contractes. Que s'elimini la borsa d'hores. La remunicipalització del servei. Aquestes són algunes de les millors que reivindiquen les treballadores del servei d'atenció domiciliària (SAD) de Sabadell, que igual que passa amb moltes de les companyes d'altres municipis han decidit portar les seves reivindicacions al carrer.

I si escau el mètode de protesta ha estat una acampada, que des de fa uns dies és a la plaça del Doctor Robert, davant de l'Ajuntament. Es va instal·lar el passat dia 12 i, segons expliquen, estarà com a mínim fins dimarts que ve 20.

Van fent torns perquè sempre hi hagi algú a la carpa que han instal·lat, on informen els veïns sobre les seves reivindicacions.

La plantilla del SAD de la capital del Vallès Occidental està formada per unes 300 persones que presten diversos serveis a un miler de veïns.

Segons informa Ràdio Sabadell , l'Ajuntament els ha fet arribar que ja hi ha una partida, als pressupostos del 2023, per a ajudes tècniques, i asseguren també que en els darrers anys s'ha incrementat la partida d'Acció Social. Tot i això, l'actual equip de govern no seria partidari de recuperar la gestió del SAD.