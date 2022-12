Cartell de Waka / Google Maps

La discoteca Waka de Sabadell ha estat notícia recentment per un vídeo que ha circulat per les xarxes socials en què una noia fa una fel·lació al centre de la pista. Tot i això, cada vídeo que circula sobre aquesta discoteca és igual de denigrant.

En aquesta ocasió, es pot veure com un noi i una noia surten dels lavabos de la discoteca, i pel que sembla o s'hi intueix, havien estat mantenint relacions sexuals a l'interior.

El pitjor de tot és el masclisme que es pot veure durant els 30 segons que dura el vídeo. Mentre a ella li criden "fúrcia, puja't les calces", a ell li diuen "per aquí se'n va un heroi", mentre el lloen.

El vídeo ha arribat a 300.000 reproduccions i diversos comentaris han deixat clar l'opinió que els ha merescut aquesta escena. "Fúrcia? Enserio? Els nens d'avui dia feu molt fàstic", diu un, mentre que un altre diu "si ets intel·ligent saps que no has d'anar a Waka, per què no és pel local, és per la gent neandertal que va, acabats de sortir del zoo semblen tots".