Representants de la Campanya Contra el Quart Cinturà aquest dimecres a Sabadell (Barcelona) - KIKE RACÓ - EUROPA PRESS

Unes 100 persones han assistit aquest dimecres a la tarda a un acte a Sabadell (Barcelona) convocat per Campanya contra el Quart Cinturó sota el lema 'el territori no és moneda de canvi', per mostrar el seu rebuig al projecte de la B-40 i reclamar que el territori no sigui "moneda de canvi" per aprovar els pressupostos.

La plataforma ha criticat l'acord de Pressupostos a què han arribat el Govern i el PSC i que contempla l'impuls del projecte de construcció del Quart Cinturó, cosa que veuen com “un despropòsit ambiental”, han informat en un comunicat.

Han criticat que l'acord mostra "com des de l'àmbit polític es posen els interessos partidistes i econòmics d'uns quants per sobre de les polítiques que garanteixin l'interès general".

Creuen que a la negociació s'han acceptat "xantatges amb projectes que comporten efectes devastadors i irreversibles per al país, com el Quart Cinturó, l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat i el complex turístic i ludòpata del Hard Rock".

Han insistit que la B-40 és "un projecte d'una altra època que afectaria els espais naturals, agrícoles i forestals més ben conservats del Vallès" , i demanen que es prioritzin les actuacions contemplades al Pla Específic de Mobilitat del Vallès.

També han convocat una manifestació el 26 de febrer a Sabadell contra la B-40, i han afegit que preveuen “actuacions administratives i jurídiques per evitar la construcció del Quart Cinturó”.