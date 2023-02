Durant la protesta s'han pogut llegir pancartes amb lemes com 'No a la ronda nord', 'Qui vol el Vallès no ho destrueix' i 'Unides i en lluita per la defensa del territori'. | @EP

Unes 3.000 persones , segons la Policia Local de Sabadell , s'han manifestat aquest diumenge al migdia contra la reactivació del projecte del Quart Cinturó .

Convocada per la Campanya Contra el Quart Cinturó , ha anat des de la plaça Creu Alta fins a la plaça de l'Àngel i han assistit càrrecs polítics com el portaveu d'En Comú Podem, David Cid, i el diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer.

Durant la protesta s'han pogut llegir pancartes amb lemes com ' No a la ronda nord' , 'Qui vol el Vallès no ho destrueix' i 'Unides i en lluita per la defensa del territori' , i també hi han participat tractors en senyal de protesta .