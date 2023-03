El Tribunal Suprem ha acordat elevar les condemnes als tres integrants de la manada de Sabadell (Barcelona) que van ser condemnats per participar en la violació grupal d'una jove de 18 anys en aquesta localitat catalana el febrer de 2019, en considerar que a les agressions sexuals múltiples la conducta dels qui formen part del grup, encara que no siguin els autors de les violacions, tenen un plus de gravetat per la intimitat ambiental sobre la víctima que ha de ser qualificada com a cooperació necessària, no només complicitat.

Arxiu - Façana de l'edifici del Tribunal Suprem. - Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu

El tribunal ha estimat el recurs de la Fiscalia i ha elevat de 13 anys i 6 mesos a 24 anys de presó la condemna als dos condemnats per complicitat en les tres violacions que va patir la noia, en ser considerats ara cooperadors necessaris i no còmplices.

Així mateix, el Suprem ha elevat de 22 a 28 anys de presó la pena a un dels autors d'agressió sexual, a qui imposa 12 anys de presó com a autor de la violació i 16 anys més com a cooperador necessari de les dues agressions sexuals comeses per dos homes més (un d'ells en rebel·lia i un altre no identificat).

Segons el relat de fets que s'ha considerat provat, un dels acusats es va acostar a la víctima quan sortia d'una discoteca el febrer del 2019. La va agafar pel coll, la va posar contra la paret i la va agredir sexualment. Després la va portar a una nau industrial, on hi havia la resta de condemnats --tots d'entre 25 i 30 anys-- que la van violar repetides vegades fins que cap a les 7.30 hores la noia va aconseguir escapar-se i va demanar ajuda a uns veïns que sortien del seu garatge.

LES PENES ORIGINALS



El 2021 l'Audiència Provincial de Barcelona va condemnar fins a 31 anys de presó tres dels quatre enjudiciats de la 'manada de Sabadell' per les tres agressions sexuals. En concret, els magistrats van imposar 31 anys de presó a l'autor material d'una de les agressions i del cooperador necessari de les altres dues; 13 anys i 6 mesos a dos processats més per complicitat d'un delicte d'agressió sexual; i van absoldre el quart acusat, "en no existir proves que acreditin la seva presència al lloc i hora dels fets".

Posteriorment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va estimar parcialment el recurs d'un dels acusats i el va considerar còmplice i no cooperador necessari de les dues agressions sexuals no comeses per ell, de manera que va establir dues penes de 4 anys i 6 mesos de presó en comptes de 9 anys, mantenint inalterable la condemna de 13 anys de presó per l'agressió sexual que ell va cometre. És a dir, que la condemna va passar a ser de 22 anys.

Ara, el Suprem ha elevat les penes a l'estimar la pretensió de la Fiscalia que el que va ser considerat complicitat en les agressions sexuals dels tres acusats es qualifiqui com a cooperació necessària als delictes.

COOPERACIÓ NECESSÀRIA



L'alt tribunal ha explicat que el concepte de cooperació necessària s'estén als supòsits en què, "tot i que no existeix un pla preordenat, es produeix la violació en presència d'altres individus sense acord previ, però amb consciència de l'acció que conjuntament es realitza ".

"En aquests casos l'efecte intimidatori es produeix per la simple presència o concurrència de diverses persones, diferents del que consumeix materialment la violació, ja que l'existència del grup pot produir a la persona agredida un estat d'intimidació ambiental. I és que la intimidació sempre i la intimidació grupal inexcusablement fan que la víctima adopti una actitud de sotmetiment, que no pas de consentiment”, han precisat els magistrats.

Al fil, el Suprem ha recalcat que “en les agressions sexuals múltiples hi ha una intensificació de la intimidació que pateix la víctima amb efectiva disminució de la seva capacitat de resposta, donant lloc tot això a un augment qualitatiu de la gravetat de la situació, radicalment incompatible amb la complicitat".