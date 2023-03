Arxiu - Detall de la façana del Tribunal Suprem

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la condemna de 6 anys i 3 mesos de presó imposada a un advocat laboralista de Sabadell (Barcelona) que es va apropiar dels 225.000 euros de la indemnització per acomiadament improcedent reconeguda per la jurisdicció social a un client seu .

En una sentència , la Sala Penal ratifica la decisió que condemnava el lletrat per un delicte continuat d'apropiació indeguda agreujada pel valor de la defraudació --4 anys i 3 mesos de presó i multa de 7.875 euros-- i delicte continuat de falsedat de document oficial per particular --2 anys de presó i multa de 6.775 euros--. A més, condemna l'advocat a tornar 227.900 euros més interessos al client.

Segons els fets provats de la sentència de l'Audiència de Barcelona, posteriorment confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la víctima va contractar el 2012 els serveis professionals de l'advocat laboralista acusat per interposar una demanda per acomiadament improcedent i extinció de contracte contra la vostra empresa.

Els tribunals --primer el Jutjat Social, després el TSJC i finalment el Suprem-- van ratificar la improcedència de l'acomiadament i van condemnar l'empresa a abonar-li una indemnització de 202.213 euros.

Després de guanyar fermesa la sentència, el Jutjat va expedir l'octubre del 2015 manament de devolució dels 202.213 euros --que havia consignat l'empresa per poder recórrer en apel·lació-- a favor del treballador, que va lliurar l'advocat, i el desembre del mateix any va liquidar els interessos del principal de la indemnització, que van pujar a 25.703,30 euros, i va expedir un altre manament de devolució per aquesta quantia en favor del treballador i amb entrega al lletrat.

"ES VA QUEDAR AMB LES QUANTITATS OBTINGUDES"



L'advocat ara condemnat, segons recull el relat de fets, "es va quedar amb les quantitats obtingudes mitjançant els manaments repetits, que va cobrar directament oa través d'una altra o altres persones a les quals va encarregar la gestió de cobrament".

A més, "a fi d'endarrerir quant pogués l'arribada al coneixement del seu client del cobrament efectuat de les quantitats reconegudes a favor seu en sentència, (l'acusat) hi va explicar una sèrie d'avatars processals que va presentar com a impeditius del pagament, reforçant els seus explicacions mitjançant el lliurament de fotocòpies que deia eren de documents procedents del Jutjat social".

Aquests arxius, tot i això, "no ho eren", i les fotocòpies, "confeccionades per ell o una altra persona per encàrrec seu, feien referència" a la suposada presentació d'un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional amb suspensió del pagament de quantitats fins i tot la resolució del mateix.

DOCUMENTS "PER ENCOBRIR LA SEVA ACCIÓ"



El Suprem, en una fallada ponència del magistrat Pablo Llarena, considera que la valoració de les proves realitzada pel TSJC és "correcta i raonable" quan conclou que va ser l'acusat qui va cobrar els dos manaments de pagament emesos a favor del seu client a la vista de la prova documental.

El tribunal aclareix, a més, que, "no sent el delicte de falsedat un delicte de pròpia mà, resulta irrellevant que fos el recurrent qui va abordar la confecció material de les fotocòpies o si va encomanar la realització a una altra persona".

"L'acreditació que l'acusat es va apropiar dels fons pagats al seu client, evidencia que els documents (irreals segons el testimoni prestat al plenari pel Lletrat de l'Administració de Justícia) només servien per encobrir la seva acció, sent plenament raonable la inferència que va haver de ser ell qui va encomanar o va abordar la realització de les fotocòpies per justificar el seu client perquè no li havia de lliurar els fons", detalla la sentència.

Per això, el Suprem rebutja el recurs de l'advocat condemnat tret de la pena de multa corresponent al delicte de falsedat documental, ja que l'Audiència va imposar una quantia --13 mesos a raó de 25 euros de quota diària-- que estava per sobre de el que va demanar el fiscal i l'acusació particular, cosa que va vulnerar el principi acusatori. Així, imposa pena de multa de 9 mesos amb quota diària de 25 euros per aquest delicte, mantenint la resta de condemnes i pronunciaments.