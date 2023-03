Farrés ha posat en coneixement dels fets a la Fiscalia de Sabadell i a la Comissió Ètica Pública municipal , alhora que ha anunciat que el substitut de Rodríguez serà la regidora Mar Molina.

En un fil publicat al seu perfil de Twitter, Farrés ha explicat que el dilluns 20 va ser "un dia molt dur", després d'haver informat Rodríguez, dijous 16, que no formaria part de la candidatura en les properes eleccions. Segons explica Farrés, el seu company de partit la va amenaçar "amb presentar denúncies falses contra ella, altres membres de la corporació i funcionaris de la casa, si no reconsideraven la seva continuïtat com a membre de la llista electoral".

També afirma que Rodríguez va mostrar "una actitud agressiva i intimidant davant d'ella".