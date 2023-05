A més d'aquestes mesures, se sumen la retirada de passaport, la prohibició de sortida del país i la inhabilitació especial per a qualsevol activitat que impliqui contacte amb menors. | @Mossos d'Esquadra

El jutjat d'instrucció número 4 de Sabadell (Barcelona) ha dictat ordre d'allunyament i incomunicació per qualsevol via amb les denunciants per a l'entrenador de futbol detingut per sis presumptes delictes d'agressió sexual a menors comesos entre el 2021 i el 2022 en un club esportiu de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).

El detingut, de 28 anys, ha passat a disposició judicial aquest dissabte i una vegada practicada la seva declaració i la de les denunciants, la causa ha quedat oberta per agressió sexual a menors, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.

Les sis denúncies s'acumularan al procediment obert per una denúncia presentada aquest mes d'abril per uns fets del desembre passat.

Les mesures cautelars de control acordades aquest dissabte respecte a les sis noves denúncies se sumen a les que ja estaven en vigor, que són, a més de l'allunyament i la incomunicació de la denunciant inicial d'aquest procediment, la retirada de passaport, la prohibició de sortida del país i la inhabilitació especial per a qualsevol activitat, remunerada o no, que impliqui contacte amb menors.

Els Mossos d'Esquadra el van detenir en una primera ocasió al gener després de rebre una denúncia, i ho van tornar a fer el 17 d'abril en tenir coneixement d'una segona denúncia.

El club esportiu l'ha apartat de les seves funcions i la policia catalana investiga més casos.