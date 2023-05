Foto: Wikipedia

El 60% dels ciutadans de Sabadell es mostra satisfet amb els serveis públics municipals , un 11% més que el 2022, mentre que un 21% els censura en general, 4 punts menys que l'any passat, segons el V Baròmetre de Satisfacció dels Serveis Públics Municipals impulsat per l' Observatori de Serveis Urbans (OSUR) .

L'aprovat de Sabadell la situa a la posició 25, 14 punts per sota de la mitjana nacional que està en un 74%. Les dades de Sabadell revelen que el subministrament d'aigua i el transport públic són els únics serveis públics municipals ben percebuts pels enquestats.

El servei més ben valorat és el subministrament d'aigua amb un 80% de satisfacció, un 11% més respecte al resultat de la quarta edició del baròmetre, i pràcticament a la mitjana nacional. La gestió operativa (pressió, continuïtat del servei, funcionament del comptador) és l'aspecte més apreciat, amb un 83% d'enquestats satisfets, i amb els altres ítems entre 75/80.

En segon lloc, hi ha el servei municipal de transport públic , que registra un 61% de satisfets, que suposa recuperar els 11 punts perduts l'any passat. Ha millorat la valoració de l'estat de neteja i conservació dels vehicles de transport públic amb un 51% de satisfets davant del 25% d'insatisfets. Tots els ítems han pujat lleugerament. L'accés als barris del servei de transport públic continua sent el taló d'Aquil·les, que malgrat la millora només té un 37% d'opinions favorables.

El servei de recollida d'escombraries i residus arriba aquest any a l'aprovat , fins al 55% dels ciutadans enquestats es mostra satisfet, 10 punts percentuals més que el resultat obtingut el 2022 i un 13% per sota de la mitjana nacional. L'aspecte més ben valorat és la freqüència del servei de recollida d'escombraries, amb un 65% d'opinions favorables.

Només un 48% dels sabadellencs es mostren satisfets amb la neteja viària , la qual cosa suposa una pujada del 15% respecte a l'any 2022. L'aspecte més ben valorat és la dotació i l'equipament per a la prestació del servei de neteja viària (camions, equip, personal) amb 52% d'opinions favorables. Per contra, la neteja dels excrements de mascotes és l'aspecte més criticat, amb només un 19% d'opinions favorables i un 51% desfavorables, la mateixa tendència que a la resta de municipis analitzats.

Respecte a la cura de parcs i jardins i conservació d'espais públics, Sabadell només obté un 41% d'usuaris satisfets, una xifra pessimíssima, tot i que el resultat millora en 10 punts percentuals el Baròmetre del 2022. La xifra d'insatisfets es redueix des del 32% al 27%. Cap aspecte no aconsegueix arribar a l'aprovat, tots es mouen al voltant del 40% de satisfacció, encara que s'han reduït els insatisfets.

Lorenzo Dávila, director general d'OSUR, ha valorat els resultats apuntant que “Sabadell segueix registrant en aquesta edició un resultat preocupant, encara que hagi tingut millores significatives en relació amb les edicions anteriors, on els resultats eren pitjors. Almenys aquest any hi ha tres serveis fonamentals que obtenen una nota digna, i en particular el subministrament d'aigua, una valoració excel·lent.En els dos serveis suspesos, neteja i cura d'espais públics, hi ha almenys millores substantives, malgrat que Sabadell es queda al lloc 25 de 30, just darrere de la seva veïna, Terrassa".