A més de les multes per aquesta acció, el conductor també enfronta sancions per portar una matrícula no reglamentària i per modificar la fuita de la moto. | @EP

Els Mossos d'Esquadra han denunciat 13 vegades un motorista identificat el 16 de maig a Sabadell (Barcelona) que ocultava amb la mà la matrícula del seu vehicle mentre circulava per evitar un radar entre les poblacions barcelonines de Matadepera i Sabadell, a la carretera BV-1248.

El Servei Català de Trànsit (SCT) va enviar un comunicat a partir de les imatges de les càmeres on es veia el conductor tapant la matrícula "de forma voluntària" en passar per davant del radar mentre presumptament cometia una infracció per excés de velocitat, ha informat el cos policial aquest dissabte en un comunicat.

Aquesta mateixa acció es va captar 13 cops entre el 16 de març i el 5 de maig amb el mateix conductor i vehicle.

A més de per tapar la matrícula, els agents el van denunciar per portar una matrícula no reglamentària i per modificar el tub d'escapament de la moto, i li trauran vuit punts del carnet de conduir.

Limport de les sancions és de 2.100 euros per excés de velocitat; de 1.040 per tapar la matrícula en 13 ocasions i de 200 per la placa no reglamentària.