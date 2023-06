La seu de la conselleria, a Barcelona. Foto: Google Maps

La Comissió de Defensa de la Sanitat Pública de Sabadell ha anunciat, aquest 21 de juny, que ha recollit més signatures per tornar a demanar revertir les retallades, i que les portarà a la seu de la Conselleria de Salut, a Barcelona, el pròxim dilluns 26 de juny.

Aquesta associació, que aglutina veïns i veïnes de Sabadell i d’altres localitats de la comarca (Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Polinyà, Sentmenat, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Sant Llorenç de Savall, entre altres) ja van organitzar una protesta a mitjans del mes passat a la co capital de la comarca el passat 20 d'abril.

Reclamen que, des de la pandèmia, s'ha fet més evitent que mai la fragilitat del sistema sanitari de la comarca.

Les seves principals demandes són reforçar el servei d’Atenció Primària, augmentant el seu pressupost fins aconseguir que es dediqui un 25% del pressupost en Salut, tal i com recomana l'OMS; contractar més professionals sanitaris (metges de família, pediatres, especialistes, infermeres, personal de gestio i serveis); aconseguir que es redueixin les llistes d'espera (d'especialistes, d'Atenció Primària, de proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques); vetllar perquè el Servei d'Atenció Domiciliària sigui públic (cuidar a les treballadores és cuidar la nostra gent gran); garantir que es té el pressupost per a la construcció de l'Hospital Ernest Lluch 100% públic (hospital que servirà per a descongestionar l'Hospital Parc Taulí.