EL edificio del Parc Taulí. Foto: Wikipedia

La Comissió d'Entitats per la Salut pública de Sabadell ha emès un comunicat en el que mostra la seva satisfacció després de la reunió mantinguda, aquesta setmana, amb la direcció de Parc Taulí i els responsables d'alguns Centres d'Atenció Primària de la ciutat.

Van sol·licitar la trobada perquè l'entitat havia rebut denúncies de veïns que havien patit canvis de metges no sol·licitats, cosa que trobaven quan anaven al mostrador a demanar hora.

La comissió destaca que tant la del Taulí i del CAPs (Can Rull i Can Llong) es van disculpar i es van comprometre a "resoldre, a principis de setembre, el tema de les centenars de reclamacions".

En el text aplaudeixen i es feliciten per la reunió, perquè asseguren que obre "noves vies participatives democràtiques, on hi hagi un pes ciutadà autèntic, des dels barris i els moviments socials, en les decisions del futur de la Sanitat Pública".

PEDIATRIA

Per altra banda, l'entitat els va fer arribar la seva intenció de que aviat resolguin el servei de Pediatria als dos CAP.

La comissió vol que els barris Can Rull, Can Llong i Castellarnau, amb les AMPAs de les escoles, "s'aboquin en la reivindicació concreta de pediatres en tots els nostres CAP". La voluntat és que "als CAP tinguem assistència sanitària des del naixement fins a la tercera edat".