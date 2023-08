La síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha demanat a l'Ajuntament de Sabadell (Barcelona) que activi "tots els recursos socials necessaris" per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de les famílies que viuen al bloc Guillem Agulló de la ciutat, sense subministrament elèctric des del 12 de juliol.

Imatge del bloc ubicat a Sabadell - SÍNDIC DE GREUGES

Per motius de seguretat, el juliol passat es va tallar el subministrament elèctric a la finca i "ha deixat en plena onada de calor famílies amb nens sense possibilitat, per exemple, de cuinar o conservar a la nevera aliments o medicines" , informa el Síndic de Greuges en un comunicat aquest dimecres.

La institució va obrir en col·laboració amb la Síndica Municipal de Greuges de Sabadell una actuació d'ofici amb la voluntat de conèixer què havia passat i, sobretot, contribuir a trobar una solució per a les famílies afectades.

Encara no té resposta de totes les administracions a què ha sol·licitat informació i, per tant, "no coneix amb exactitud la situació de cadascuna de les famílies afectades".

Tot i això, en una primera resolució emesa a principis d'agost ha demanat que "s'eviti dilatar més aquest problema i ja s'avanci cap a una solució" davant el gran nombre de persones afectades i la climatologia actual marcada per les altes temperatures.

Així, ha demanat al consistori vallesà que "agilitzi" la tramitació de la documentació que necessiten totes les persones afectades per poder sol·licitar el comptador social: l'empadronament i l'informe dels serveis socials municipals.