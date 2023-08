Els serveis tècnics municipals de Sabadell, en coordinació amb l'empresa encarregada del manteniment de l'enllumenat, treballen per determinar quins o quins factors poden haver originat la caiguda d'un fanal aquest diumenge a la Ronda Zamenhof. Com a conseqüència de l'incident va resultar ferida una dona que va ser traslladada, amb pronòstic reservat, a l'Hospital Parc Taulí.

Ajuntament de Sabadell

Segons ha pogut confirmar CatalunyaRadio , la dona està sent atesa per un traumatisme cranioencefàlic . En aquests moments us atenen a l'Hospital Parc Taulí. El fanal ha caigut coincidint amb el temporal de vent i pluja que ha viscut la ciutat aquest diumenge. Els fets van passar poc abans de les 13 hores.

L'empresa encarregada de la il·luminació viària, UTE Alumbrado Sabadell, investiga les raons per les quals ha caigut a terra el fanal.

Les inspeccions a l'enllumenat viari són periòdiques. En cas de detectar-se qualsevol anomalia en la seva estructura, inestabilitat o afectacions per oxidació es procedeix a la seva substitució per un fanal nou . A Sabadell es canvien per aquestes causes aproximadament uns 200 fanals cada any.

A més d'investigar les raons de la caiguda, els operaris van comprovar que la resta de fanals de la ronda de Zamenhof estaven en un estat òptim.

Altres afectacions per pluges

Les pluges d'aquest diumenge també han provocat la inundació en un habitatge, a un pis del carrer Cabdella. La família que viu al domicili se n'ha anat a casa d'un familiar.

Al carrer de la Baronia s'ha intervingut en detectar que el cablatge espurnejava ia la plaça de la Providència ha caigut un arbre, sense provocar afectacions.