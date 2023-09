L'Ajuntament de Sabadell ha xifrat en prop d’un centenar d’intents d'ocupacions, entre el gener i l’agost d’aquest any, els que han estat evitats per la Policia Municipal. La xifra inclou tant ocupacions en calent, és a dir quan algú acaba d’accedir a un habitatge, com temptatives, això és quan s’està intentant entrar a l’immoble.

El consistori assegura que segueix treballant per evitar ocupacions conflictives a la ciutat, així com els problemes de convivència i incivisme que se’n deriven.