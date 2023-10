Des del dijous 5 d’octubre i fins al juliol del 2024, Sabadell farà un cicle de cursos i xerrades que, sota el tema genèric de l’envelliment actiu. Les activitats es vertebren des del Campus de Ciències de la Vida i la Salut de la ciutat.

Es tracta de la primera programació que organitzen conjuntament l’Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí i l'Escola Superior de Disseny ESDi, des de que a l’octubre de 2021 es feia la signatura del protocol de col·laboració amb l’objectiu de desenvolupar conjuntament una estratègia de formació, recerca, així com en la creació d’empreses, conformant així un Campus Urbà de Ciències de la Vida i de la Salut a Sabadell.

Durant aquests dos anys s’han creat tres grups de treball, on participen activament representants de totes les entitats impulsores del projecte, sobre els àmbits de formació, innovació i empresa i projectes d’arquitectura i residència.

ENVELLIMENT ACTIU

Aquest cicle forma part de la tasca feta des del grup de formació. Fruit d’aquest treball conjunt es va veure la necessitat de crear una formació pròpia especialitzada dins de l’àmbit de les ciències de la vida i la salut.

Un d’aquests àmbits on es buscarà l’especialització serà el de l’envelliment actiu, com a tema cada vegada més destacat, si es té en compte que les millores en el sistema sanitari i socioeconòmic han fet que augmenti l’esperança de vida.

Per exemple, a Catalunya, es passarà d’un 19% de persones de més de 65 anys l’any 2020 a una projecció d’un 29% el 2030. Les persones de més de 85 anys representaran l’any 2030 el 20% de la gent gran. Aquesta realitat demogràfica cal afrontar-la com una gran oportunitat: les persones viuen més i la major part ho fa en unes condicions físiques i psíquiques que els permeten gestionar la seva vida amb autonomia.

Així, l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el període 2021-2030 com la Dècada de l'Envelliment Saludable, amb l’objectiu de reduir les desigualtats en matèria de salut i millorar la vida de la gent gran, les famílies i les comunitats a través de l'acció col·lectiva i, entre d’altres, canviar la nostra manera de pensar, sentir i actuar en relació amb l'edat i l'edatisme i fomentar les capacitats de les persones grans.

És en aquest entorn que des del grup de formació del Campus de Ciències de la Vida i la Salut ja es va començar a treballar en aquesta línia. Cal recordar que el passat mes de març, en el marc de la Fira Silver Vallès, ja es van organitzar tres xerrades sobre aquesta temàtica.

Ara, però, s’ha organitzat, per una banda, un cicle formatiu genèric adreçat tant a les persones grans com als col·lectius i empreses que treballen amb les persones grans i de l’altra, s’hi està treballant en la creació d’un postgrau nou sobre creació i gestió de projectes d’envelliment actiu, orientat a persones que vulguin especialitzar-se en l’oferta de serveis vinculats a l’envelliment actiu. Està previst que el curs es pugui iniciar al 2024-2025.

Pel que fa al cicle formatiu genèric, s’han programat nou activitats que tracten diferents temàtiques, des de l’edatisme, l’alimentació i envelliment saludable o la jubilació com a oportunitat fins a temes dels quals no es parla tan obertament com el de la sexualitat i persones grans o el del final de la vida; però també monogràfics que poden ser d’interès per a les persones grans com aspectes d’economia, psicologia i d’altres com el disseny de productes a partir de les necessitats concretes de les persones grans.