L'alcaldessa de Sabadell i candidata del PSC a la reelecció, Marta Farrés, en una trobada informativa amb periodistes a la seu del partit @ep

El PSC ha incorporat aquest dimecres els dos regidors de Junts al govern municipal de Sabadell (Barcelona) i governaran en coalició, malgrat la majoria absoluta dels socialistes --14 de 27 regidors--.

Ho ha anunciat l'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, amb el portaveu del PSC a l'Ajuntament, Pol Gibert, i el portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, en una roda de premsa aquest dimecres.

"Des del primer moment vam dir que, tot i tenir la majoria absoluta que el PSC va obtenir el 28 de maig, teníem la voluntat de sumar tot el talent possible", ha sostingut l'alcaldessa.

Farrés ha assegurat que en l'anterior mandat el govern municipal va poder “tenir estabilitat” i aprovar els pressupostos i propostes gràcies als acords amb Junts.

"Ens volem esforçar encara més del que ho vam fer fa quatre anys per aconseguir més consensos, més majories, més acords, més pactes i, per tant, poder consensuar com més millor", ha afegit.

LLUÍS MATAS



Per part seva, el portaveu de Junts, que assumirà la tinença d'alcaldia de Promoció econòmica i projecció de ciutat, ha explicat que Junts està per "ser útils a la ciutat" i ha afirmat que ja ho va ser en el mandat anterior des de l'oposició .

Així, ha assegurat que l'acord ha estat possible gràcies a una “voluntat política i capacitat de negociació”.

ACORD DE GOVERN PER AL SABADELL DEL SÍ



L'acord aconseguit entre el PSC i Junts per Sabadell, l''Acord de govern per al Sabadell del sí', pacta un govern de coalició entre les dues formacions i un pla de govern per al mandat 2023-2027.

El portaveu de Junts, Lluís Matas, serà tinent d'alcaldia de Promoció econòmica i projecció de ciutat i assumirà la regidoria de Transformació Gran Via-Ripoll.

La regidora de Junts Katia Botta assumirà la regidoria de Turisme i protecció de ciutat, segons el text de l?acord.

LÍNIES DE TREBALL DE L'ACORD



L?acord, a més, consta de cinc línies de treball: ciutat líder i cohesionada; ciutat verda i sostenible; ciutat neta i segura; ciutat de treball i oportunitats, i ciutat participativa, cívica, festiva i cultural.

Alguns dels projectes que destaca l'acord són la continuïtat del projecte de la Ronda Nord, la transformació del riu Ripoll o un Pla econòmic i de transformació dels polígons industrials de la ciutat.