L'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos / @EP

L'exalcalde de Sabadell (Barcelona), Manuel Bustos, ha negat aquest dijous en el seu nou judici per una peça separada del 'cas Mercuri' que el 2010 silenciés un alertador d'un presumpte suborn d'empresaris de la ciutat al regidor Jordi Soriano per llavors adjudicar-se obres públiques.

Bustos, que ja va ser condemnat en aquesta macrocausa i compleix condemna en semillibertat, ha contestat les preguntes de totes les parts durant aproximadament una hora i mitja a la primera jornada del judici que ha començat aquest dijous i seguirà divendres al Jutjat Penal 2 de Sabadell, on també estan acusats el llavors director de l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament, Manuel Somoza, i el llavors intendent de la Policia Local Josep Miquel Duran.

Tots tres s?enfronten a la petició de Fiscalia d?inhabilitar-los durant dos anys per un presumpte delicte d?omissió del deure de perseguir delictes, que tenien per la seva condició d?autoritats, en considerar que es van posar d?acord per dissuadir l?alertador, un empresari que va fer arribar l'avís a Bustos a través del seu oncle juntament amb uns enregistraments que suposadament revelaven l'arreglat.

El mateix alertador va admetre estar involucrat i, després del seu avís, presumptament Bustos va organitzar una reunió en què Somoza, Duran i el llavors responsable de l'assessoria jurídica del consistori (amb la causa arxivada per a ell per prescripció) li van advertir que “el delicte tant ho comet el que rep com el que paga, dient-li que deixés les coses tranquil·les, i insinuant-li que això seria el més favorable per als seus interessos empresarials”.

En canvi, Bustos ha exposat una versió diferent en què ha assegurat que ell només va saber, a través del seu oncle, "de manera molt inconcreta, rumors d'algú anava dient que tenia en nòmina un electe o un funcionari, de manera molt etèria, vinculada a una possible influència sobre l'urbanisme de la ciutat”.

"UN RUMOR NO CONTRASTAT"

Ha reiterat que no va escoltar els enregistraments que el seu oncle li va entregar i que suposadament proven el suborn, i que tot i així amb la informació que li havia donat el seu oncle va tenir "bastant per canalitzar-lo i actuar amb tota la contundència que podia tenir en aquell moment , amb un rumor no contrastat".

"Abans de fer qualsevol cosa sobre el no-res, sobre un comentari difús, vaig voler canalitzar-lo" a través dels responsables tècnics del consistori, i ha insistit que a la reunió amb l'alertador va convocar Somoza, Duran i el llavors cap dels serveis jurídics i no a cap càrrec polític com a precaució a si algun regidor estava involucrat.

Respecte a aquesta trobada, que la fiscal creu que va servir per dissuadir l'alertador de la seva denúncia , la versió de Bustos és que la reunió "per clarificar que no hi havia res", i els altres dos acusats també han declarat (només a les seves defenses) amb aquesta versió exculpatòria.

En concret, Duran ha assegurat que l'empresari va admetre que havia dit en públic que tenia contactes a l'Ajuntament per tombar un expedient que li havien obert a la seva empresa, però segons l'intendent, després va reconèixer que havia estat "una fanfarronada", que a realitat no tenia manera de subornar ningú, i suposadament es va disculpar per haver-ho dit.