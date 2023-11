Foto: Ajuntament de Sabadell

Sota el lema El Nadal que somies, Sabadell tornarà a omplir-se de llum, màgia i il·lusió les properes setmanes. Ho farà amb decoració i elements festius a tots els barris i un programa replet de propostes per a tota la família que portaran el Nadal arreu de la ciutat. Tot plegat serà possible gràcies a l’esforç i treball de més de 100 entitats, empreses i col·lectius que, sota la coordinació de l’Ajuntament, prenen part en l’organització de les activitats.

Un Nadal plenament participatiu que reforçarà encara més la presència a tots els districtes. Com altres anys es farà un acte festiu durant l’encesa de llums al Centre, al Nord i al Sud. Però a més, hi haurà 12 festes a diferents barris, que comptaran amb la presència del Llaminer, l’encesa d’arbres decorats, tions, i activitats diverses.

També hi haurà novetats al Calendari d’Advent, que tindrà noves finestres. I pel que fa a l’espectacle Somriu al Nadal, de producció plenament sabadellenca, presenta nous personatges i cinc noves cançons.

A més, es reforça el caràcter accessible de la celebració. En aquesta línia, i tal com es va fer per Festa Major, s’impulsen diferents mesures per afavorir que tothom pugui gaudir de les propostes. Espais com l’encesa de llums, el Calendari d’Advent, el Somriu al Nadal i el Carrilet que recorrerà els eixos comercials comptaran amb espais reservats per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR) o targeta acreditativa de la discapacitat. I la caseta del Llaminer, el carrilet i el trenet del Parc Catalunya, amb cua preferent per a aquests col·lectius.

D’altra banda, una de les sessions diàries del Somriu tindrà traducció a llengua de signes. I durant el recorregut de la Cavalcada, hi haurà trams on baixarà la intensitat de llum i so per a persones amb hipersensibilitat sensorial. També al pas de la comitiva reial es situaran espais perimetrats per a PMR o amb targeta acreditativa de la discapacitat.

El programa consolida el caràcter referent de la ciutat. Un Nadal únic i absolutament sabadellenc, que aposta per la producció de Km0 i que compta amb personatges emblemàtics com El Llaminer o l’Ambaixador Reial i que, com s’ha demostrat en les darreres edicions, porta nombrosos visitants a la ciutat i contribueix a impulsar-hi l’activitat comercial i de restauració.

L’ENCESA DE LLUMS DE NADAL

La tradicional encesa de llums, que dona el tret de sortida a la programació nadalenca, tindrà lloc divendres, 24 de novembre, a tres ubicacions: a les 18h al Passeig de la Plaça Major, al centre; a les 19h a la plaça del Pi, al nord; i a les 20h a la plaça de la Creu de Barberà, al sud. L’acte, a més d’inaugurar la il·luminació, servirà per rebre el Llaminer, que arriba per preparar-se per al Calendari d’Advent.

L’enllumenat de Nadal enguany desplegarà més de 700 elements d’il·luminació, uns 12.775 metres lineals d’enllumenat, a una vuitantena de carrers i places de la ciutat. Il·luminació a càrrec de les associacions de comerciants, amb el suport de l’Ajuntament. Així mateix, gràcies a diversos patrocinis, s’il·luminen l’avinguda de Francesc Macià i el carrer de la Indústria.

Tornen enguany els rètols lluminosos de color blanc amb les lletres SABADELL que s’ubicaran al Racó del Campanar, a la Plaça del Pi i a la Plaça de la Creu de Barberà, on es situaran arbres gegants decorats i els trenets photocall que, en aquesta edició, incorporen un nou disseny amb estació. A aquests tres rètols de SABADELL, s’afegiran 3 més ubicats a la plaça del Mil·lenari, a la ctra. de Terrassa (amb la ronda de Jean Monet) i a la ctra. de Bellaterra (al costat del teler), de manera que en total la ciutat tindrà sis rètols lluminosos.

Pel que fa als arbres de Nadal, hi haurà 7 de gegants i 12 arbres naturals decorats a diferents punts de la ciutat. A més dels tres ja mencionats al nord, centre i sud, es col·locaran 4 arbres gegants més, gràcies a diferents patrocinis, a la Pl. de Catalunya, a la Pl. d’Espanya, a la plaça de Còrdova i a la Casa Duran (aquest últim com a part del Campament Reial). I també hi hauran els 12 de les festes dels barris.

12 FESTES ALS BARRIS

Les 12 celebracions previstes als barris es portaran a terme en diferents dates i s’organitzen en col·laboració amb les associacions de veïns, centres educatius i entitats socials, esportives i culturals del territori. Per a les festes es decoraran arbres nadalencs i s’han previst diverses propostes festives. Totes les festes comptaran amb l’assistència del Llaminer.

Les celebracions tindran lloc a la plaça del Primer de Maig (Can Puiggener), la plaça de la Creu Alta (Creu Alta), el carrer del Romaní (Can Deu), el Parc del Nord, el carrer de Sant Isidor (Can Rull), plaça del Pla de l’Amor (Els Merinals), plaça del Treball (Gràcia), plaça Picasso (Espronceda-Campoamor), plaça de les Termes (Termes), plaça de Cristóbal Ramos (Torre-romeu), avinguda de Polinyà (El Poblenou) i a la plaça de la Sardana (Covadonga). En aquest darrer punt, l’encesa i la festa s’emmarcaran dins el programa del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i del Programa Som Capaços, de commemoració d’aquesta jornada.

CALENDARI D'ADVENT I SOMRIU AL NADAL

El Calendari d’Advent, a la façana de l’Ajuntament que dona a la plaça del Dr. Robert, arribarà de l’1 al 24 de desembre, cada dia a les 19h, moment en què es podrà presenciar com El Llaminer descobreix quina història s’amaga dins de cadascuna de les finestres. Enguany el Calendari presentarà nous dibuixos amb 12 noves històries i nous personatges.

També a la plaça del Dr. Robert, del 27 de desembre al 4 de gener, tornarà el Somriu al Nadal, una producció 100% local i que té la particularitat que, malgrat en tots els passis la història que s’explica és la mateixa, les accions, personatges i números musicals van canviant. Del Somriu se’n faran més d’una cinquantena de passis, que incorporen nous personatges, noves històries i cinc nous temes musicals.

Totes les cançons, les noves com les ja conegudes, estaran disponibles a Spotify i a Youtube. Coincidint a més amb les novetats musicals d’enguany, es pujarà un àlbum únic amb tot el contingut musical de l’espectacle nadalenc.

A banda, al lateral de l’Ajuntament torna la Caseta del Llaminer on cada dia després del Calendari d’Advent i del darrer passi del Somriu al Nadal, la ciutadania es podrà fotografiar amb aquest i altres personatges.

PROJECTE ARTÍSTIC ALS ENTORNS DE L'AJUNTAMENT

Els entorns de l’Ajuntament tornaran a ser un dels punts centrals de la celebració. El Pessebre 360, que ja s’està construint, tornarà a lluir des del 24 de novembre fins al 6 de gener a la plaça de Sant Roc, de la mà de l’Agrupació de Pessebristes. A aquesta plaça s’il·luminaran les façanes de l’Ajuntament, l’Ateneu, l’Església de Sant Fèlix i altres edificis, tot creant una atmosfera plenament nadalenca.

A l’altra banda de l’edifici consistorial, a la plaça del Dr. Robert, s’instal·larà la Fira de Santa Llúcia, que s’inaugurarà el 24 de novembre i estarà oberta fins al 22 de desembre, amb el seu caràcter inspirat en els mercats de Nadal europeus.

A la plaça del Gas hi haurà la tradicional Fira d’Artesans FANSA, del 15 de desembre al 5 de gener. També aquí hi haurà diferents activitats lúdiques com tallers per fer espelmes, ceràmica en família, punts de llibre personalitzats o decoracions per penjar a l’arbre i altres propostes culturals.

POSTAL DE NADAL

Es continua amb l’edició de la Postal de Nadal, un original record on els infants i la ciutadania en general podran escriure els seus desitjos per després col·locar-la als arbres. Les postals es podran recollir a equipaments municipals com l’Ajuntament, centres cívics, biblioteques i al 010.

CARRILET DE NADAL I TRENET DEL PARC

El carrilet de Nadal, que durant les vacances escolars recorrerà els eixos comercials de nord a sud i a la inversa, torna aquestes festes. Les parades estaran a l’avinguda de Matadepera, pl. del Dr. Robert, Parc Central i Rambla.

Per la seva part, el Trenet del Parc Catalunya estarà en funcionament durant el Nadal amb una decoració característica i especial, com a seu del carter reial.

MÚLTIPLES ACTIVITATS CULTURALS I DE LLEURE

Entre les propostes, no faltaran les ja tradicionals i emblemàtiques representacions d’Els pastorets, a càrrec del Teatre Sant Vicenç i de la Joventut de la Faràndula, que arribaran des de mitjans de desembre i fins al 7 i 13 de gener, respectivament.

L’Orquestra Simfònica del Vallès protagonitzarà el seu tradicional festival de valsos i danses a La Faràndula. A tot plegat es suma la Ballada de Sardanes amb la Cobla Jovenívola de Sabadell a la Pl. del Gas i els concerts “Mozart Rameau, Gio Symphonia” de Joventuts Musicals de Sabadell i de Sant Esteve de Sabadell Sardanista al Teatre Principal, entre moltes altres activitats. També hi haurà propostes a les biblioteques, als museus i als mercats.

Així mateix, Fira clicks, punt de trobada d’aquesta joguina de referència, arriba enguany a la desena edició coincidint amb la programació de Nadal. Hi serà a la Fira Sabadell el 25 i el 26 de novembre.

ACTIVITATS ESPORTIVES

El programa de Nadal preveu diferents propostes esportives organitzades per les entitats, entre les quals el Top Bàsquet Ciutat de Sabadell, a càrrec del Club Esportiu Escola Pia; el Memorial Manuel Luque – Alex Gallardo, impulsat pel Club de Futbol Can Rull Rómulo Tronchoni; la segona trobada esportiva nadalenca “Capaços de tot!”, organitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental i escoles d’Educació Especial i les curses de Sant Esteve i de Cap d’Any, a càrrec de la Joventut Atlètica Sabadell i de We Run Team Vallès, respectivament.

L’ARRIBADA DELS REIS D'ORIENT

L’Ambaixador de Ses Majestats arribarà el 26 de desembre, de la mà de Sabadell Comerç Centre. I també hi haurà carters reials als barris.

Finalment el 5 de gener, la Cavalcada, amb el seguici dels Tres Reis d’Orient, tornarà a recórrer els carrers de la ciutat. La comitiva arribarà amb algunes sorpreses i en aquesta ocasió farà el recorregut de sud a nord. Tota la programació de Nadal es pot consultar al web sabadell.cat/nadal.