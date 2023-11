Ajuntament de Sabadell

Amb l’objectiu de continuar vetllant per la qualitat de l’espai públic a tots el barris, la Junta de Govern Local continua avançant en diferents projectes de l’estratègia Posem Sabadell al dia, en els que s’invertirà un total de 4.313.171,1 euros.

Concretament, s’ha aprovat l’expedient de contractació de les obres de millora de paviments i drenatge de l’accés al col·legi Can Rull, així com de les obres de renovació i millora dels ferms de calçades i voreres de carrers a diferents punts de la ciutat. També s’ha aprovat inicialment el projecte d'obres per a la renovació de l'enllumenat públic del quadre de comandaments de la ronda Zamenhof.

Millora de l’entorn i accés a l’Escola Can Rull

Els treballs, que tenen per objectiu solucionar els problemes d’embassaments a l’accés del centre educatiu els dies de pluja, preveuen elevar el paviment en la porta d’accés a l’escola, per evitar l’escorrentia d’aigua cap a l’interior del pati. També es farà un pou de drenatge en l’àmbit del primer parterre contigu al passatge d’accés i s’hi col·locaran nous embornals.

D’altra banda, s’actuarà al pati interior d’accés amb millores en la zona d’entrada, tant per a la comunitat educativa com per als serveis necessaris.

A més, al pati del centre es plantaran 15 arbres, avançant així en l’objectiu que els centres educatius esdevinguin refugis climàtics. Les actuacions tenen un pressupost d’execució de 321.357,08 euros.

Ferms i voreres

D’altra banda, la Junta de Govern Local ha donat el vist i plau a una inversió superior als 3,5 milions d’euros per renovar els ferms de calçades i voreres a diversos punts de la ciutat.

Així, s’ha aprovat l’expedient de contractació d’obres de la fase 2 amb un pressupost de licitació de 2.216.963,44 euros i dividit en 4 lots: Rambla, Districte 1, Districtes 2 i 3 i Districtes 4, 5, 6 i 7. D’aquesta manera, es duran a terme actuacions al conjunt de la ciutat per millorar múltiples carrers dels diferents districtes.

En aquesta mateixa línia, s’ha aprovat també l’expedient de contractació d’obres de la fase 3 per renovar i millorar els ferms de calçades i voreres dels carrers de la República, Calassanç Duran i avinguda de La Pau, donant resposta a demandes veïnals.

A Calassanç Duran els treballs inclouen l’arranjament de les patologies de la calçada i la renovació del ferm; també la remodelació total de la vorera ubicada al costat nord del tram entre el carrer de Covadonga i el carrer del Xaloc. A més, està previst substituir els pins existents per 10 arbres nous plantats en alineació.

A República es renovarà el ferm de la calçada i s’ampliarà la vorera del costat sud (cantonada amb el carrer de Narcís Giralt) per millorar-ne l’accessibilitat. Pel que fa a l’avinguda de La Pau, al barri de Castellarnau, la proposta preveu la remodelació de la vorera i del carril bicicleta de diferents trams.

Del total pressupostat de 1.389.996,30 euros, 926.446,52 euros es destinen a la renovació de l’avinguda de La Pau i 463.549,78 a la millora dels carrers de la República i de Calassanç Duran.

Enllumenat

Pel que fa a l’enllumenat, la Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el projecte d’obres per renovar el quadre de llums i els 67 punts d’enllumenat de la ronda Zamenhof, amb un pressupost d’execució de 384.854,28 euros.

Tot plegat arriba després de la renovació feta en uns 17.500 punts de llum a més de 720 carrers als diferents districtes i d’altres projectes com la renovació de l’enllumenat de l’Avinguda de Barberà.