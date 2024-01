Foto: Ajuntament de Sabadell

Sabadell Capital de la Cultura Catalana situarà la cultura com a eix central de la vida ciutadana i mostrarà la capacitat de creació i producció de Sabadell com a fàbrica cultural. La Capitalitat presenta un extens programa, amb la participació de més de 300 entitats culturals, que es manté obert a continuar creixent.

De moment ja hi ha previstes més d’un miler d’activitats de totes les disciplines artístiques, que poden augmentar i que reforcen la programació habitual de la ciutat. La programació compta amb més de 50 activitats singulars i de gran format. A més, s’incorporen noves propostes i cicles per crear un any intensament cultural.

Obertura i tancament

L’obertura de Sabadell Capital de la Cultura Catalana es farà amb un acte institucional el proper dissabte, 27 de gener, al Teatre Principal, que comptarà amb l’actuació de la pianista i compositora sabadellenca Laura Andrés, qui acompanyada de Roser Loscos al violí, presentarà el seu darrer treball discogràfic, Venus.

Premi Enderrock a millor disc de clàssica i contemporània per la votació popular, Laura Andrés és actualment una de les artistes més sol·licitades del territori.

El 24 de febrer arribarà l’espectacle inaugural, Som cultura, som capital. En aquest cas, es farà a la plaça de l’Argub obert a tothom i amb capacitat per a 1.200 espectadors asseguts, més els centenars de persones que el podran seguir des del Parc Catalunya. Dirigit per l’Albert Gonzalez i amb la col·laboració del periodista Plàcid Garcia-Planas, la proposta fusionarà música, arts visuals, circ, dansa, teatre i cultura popular, amb l’objectiu de reflectir la vivacitat cultural de Sabadell.

Pel que fa a la cloenda, l’any de la Capitalitat es tancarà al gener amb l’Opera Comunitària Push. Un projecte de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) i la Fundació Òpera Catalunya (FOC), amb la participació de l’Escola Municipal de Música i més de 100 persones de la ciutat. La cloenda compta amb el suport de la Fundació Banc Sabadell.

Música

Entre les propostes dins l’àmbit musical destaquen, a part del concert de l’acte institucional de Laura Andrés, el que van oferir divendres l’Orquestra Simfònica del Vallès i Sílvia Pérez Cruz.

Altres propostes destacades són Temps de Romances, amb Anna Mora al violoncel i la sabadellenca Glòria Peig al piano (20 de març al Teatre Principal ) i Lorcura, de la sabadellenca Anna Belmonte (5 d’abril, també al Principal). El 24 d’abril, una altra activitat amb intèrprets sabadellencs, Italienisches Liederbuch.

Homenatjar els protagonistes de la ciutat és una línia important per a la Capitalitat. El 20 d’abril tindrà lloc l’Homenatge a Llongue, amb personalitats del món de la cultura sabadellenca.

El 17 de juny, el gran guitarrista sabadellenc Juan Manuel Cañizares obrirà el Festival Internacional de Música d’estiu, organitzat per Joventuts Musicals de Sabadell.

Els festivals Embassa’t comptarà amb grups com Antònia Font, Mushka o Flashy Ice Cream al maig. I l’Observa, entre maig i juny, presenta un cartell amb noms com Sergio Dalma, Albert Pla, 31 Fam i la Nit dels Musicals.

Teatre i circ

Pel que fa al teatre, la programació oferirà estrenes de produccions de companyies locals com Teatre sense animals, d’Estrena Morena.

Casares-Camus: una història d’amor, produïda pel Teatre Lliure i protagonitzada pels sabadellencs Rosa Renom i Jordi Boixaderas és una altra de les propostes, com també L’alegria que passa, l’espectacle de Dagoll Dagom.

Austràlia, d’Israel Solà; dues funcions de Búnquer confidencial; l’espectacle de circ TaCirctun; una proposta creada conjuntament amb CIPO i l’Estruch o un festival de carrer sobre Shakespeare formen part del programa.

A més, del 17 al 20 d’octubre es farà una nova edició del Festival Sabadell Escena. L’aposta per la creació local la protagonitzarà Impost de Sang, que s’estrenarà al Teatre Principal i serà l’encarregada d’inaugurar el festival.

Dansa

Com a esdeveniment singular el 2024, Sabadell acull la inauguració del Festival de Dansa Metropolitana. L’espectacle Prélude d’Accrorap i Kader Attou obrirà el festival, juntament amb la Battle de dansa urbana, a càrrec dels sabadellencs Soul Headquarters. El festival comptarà amb la participació de grans companyies de dansa locals i internacionals. A banda de les propostes i certàmens de dansa que es porten a terme durant l’any a la ciutat.

Cultura Popular

Les entitats de Cultura Popular s’han sincronitzat per preparar una proposta de renovació de l’Aplec de la Salut, amb la creació d’un programa especial. Entre d’altres novetats, es celebra el 40è aniversari de la Trobada de Corals Infantils, que presentarà un espectacle fet per a l’ocasió. Per la seva banda, els Gegants de Sabadell estrenaran vestuari i també algunes figures.

A més, es celebra el 30è aniversari de Castellers de Sabadell, amb convidats molt especials, com La Muixeranga d’Algemesí.

Sabadell acollirà la Trobada Nacional de Trabucaires i la primera Edició dels Premis Internacionals de Dansa Catalana d’arrel tradicional. D’altra banda, la FECUS organitzarà una fira tradicional, amb actuacions a la Plaça de l’Argub i unes jornades de debat.

També es faran edicions especials del Carnaval i Sabadell Festa i Tradició i es reforçarà la Festa Major, potenciant encara més la programació i amb continguts com l’estrena de Sabadell 1856 de la Banda de Música, que proposa un recorregut per la seva història, o l’impuls del Festival de Cultura Urbana.

Públic Familiar

Coincidint amb la Capitalitat es compleixen els 20 anys del Festival elPetit, que portarà diverses propostes infantils. També es programaran grans espectacles presentats durant el procés participatiu de la Capitalitat, com Pinoccio de Joventut de la Faràndula.

Els tres concerts de Xiula a La Faràndula, organitzats per La Sala; Copiar d’Animal Religion; N’imPORTE quoi de Leandre Clown i Llepafils de la companyia Teatre al Detall són part de la programació de la Capitalitat.

Lletres i Pensament

L’emergència climàtica és una realitat que demana canvis i el sector editorial no n’és una excepció. En aquest marc, la 1a Fira de l’Ecollibre, al juny, apropa el concepte d’ecoedició i promocionarà la lectura amb una trentena d'activitats.

D’altra banda, diferents personalitats de la ciutat estan treballant, en col·laboració amb l’Ajuntament, per fer un acte d’homenatge al poeta sabadellenc Feliu Formosa l’11 de novembre, coincidint amb el seu 90è aniversari.

El Sant Jordi 2024 oferirà als autors de la ciutat la possibilitat de fer presentacions prèvies de les seves novetats bibliogràfiques i, a més hi haurà més de 190 activitats a les biblioteques municipals.

A la primavera, l’escriptora sabadellenca Gemma Ruiz, Premi Sant Jordi 2022, presenta la lectura musicada de la seva novel·la Argelagues i també hi haurà una ruta guiada pels escenaris del llibre.

La Setmana del llibre SBD inclourà cada dia un dels projectes de lletres que s’han presentat per a la Capitalitat com, per exemple, un espectacle sobre la poesia de Maria-Mercè Marçal.

Cinema

Pel que fa al cinema, el Festival de Cinema de Terror oferirà una edició especial i ja s’han presentat projectes de directors locals com l’opera prima Run, baby run del cineasta sabadellenc Toni Andújar. A més, hi haurà una programació d’estiu del cine-club amb cinema a la fresca a l’Estruch.

Altres propostes s’aniran incorporant a la programació, treballades per la Taula d’Audiovisuals, que vetllarà perquè els creadors puguin presentar a la ciutat les seves obres.

Arts Visuals

La proposta de l’àmbit de les Arts Visuals s’inclou en el context de la Biennal Internacional Manifesta 15, que proporciona a la ciutat la possibilitat d’oferir una programació de ressò internacional i amb la col·laboració d’11 ciutats més de l’àrea metropolitana, a més de la Fundació Manifesta, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

La proposta de Sabadell se centrarà especialment en el segon semestre de l’any i inclou l’exposició Gris Plom. Arts a Sabadell 1960-2024, que es farà simultàniament al Museu d’Art, l’Acadèmia de Belles Arts i Nau Estruch.

També hi haurà durant la Biennal una seu permanent al Vapor Buxeda Vell, amb la presència d’artistes internacionals amb projectes portats a terme a la ciutat, obres d’art internacionals instal·lades a Sabadell i altres projectes artístics i activitats paral·leles.

Durant el quart trimestre del 2024, la ciutat reivindicarà dos dels seus artistes més internacionals com són Alfons Borrell i Joan Vila Grau. El primer, amb la mostra Arquitectura i art de la mà d’Alfons Borrell de Roser Saus i la Delegació del Vallès del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i amb l’activitat complementària Els Colors de la terra, Música per a la Capella Blava, de Josuè Blanco. Per altra banda, es portarà a terme un homenatge a Joan Vila com a dissenyador tèxtil, gràfic i gravador. I el dibuix comptarà amb la VI Trobada Urban sketchers de Catalunya.

Patrimoni Històric i Artístic

Una activitat important de la capitalitat serà el cicle d’exposicions Sabadell es posa de moda, que comptarà amb tres exposicions successives: “Sabadell teixeix”, “Sabadell confecciona” i “Sabadell crea”, a l’Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 i al Museu d’Art (MAS).

Aquest cicle es farà en col·laboració amb la Fundació Antoni de Montpalau, sota el comissariat de Josep Casamartina Parassols, en coordinació amb el Museu d’Història i el Museu d’Art i oferirà una perspectiva històrica i artística de la ciutat, a partir de la singular col·lecció de peces de vestir d’aquesta fundació.

Entre les peces, s’hi podrà veure un vestit jaqueta de Manuel Pertegaz (1959-1961), fet amb teixit sabadellenc, probablement de Molins Germans, donació de Providència Feliubadaló de Duran. El vestit ha estat mostrat a moltes de les exposicions de la Fundació Montpalau a Sabadell (Casa Arimón, el 2008), a Madrid (Museo del Traje), Barcelona (Palau Robert), a la Fundació Rocamora, al Cristóbal Balenciaga Museoa o a l'Alhambra de Granada. Es tracta del primer Pertegaz que va entrar a la col·lecció i que s’ha mostrat també a la presentació a la premsa de la programació de la Capitalitat.

D’altra banda, a partir del mes d’abril, al MAS es podrà gaudir de l’exposició Ordre i desordre al món, on es proposa un diàleg entre grans obres de la Col·lecció d’Art Banc Sabadell i la del Museu d’Art, sota la mirada de la comissària Alexandra Laudo.

Durant el curs 2023-2024, part de l’alumnat de l’ESDI s’inspirarà en les obres del Museu d’Art per als seus treballs universitaris i oferiran una exposició virtual.

I el Museu d’Història presenta per Festa Major l’exposició De Sabadell al món. Ferran Casablancas, inventor i empresari. 150 anys del seu naixement.

A més, Sabadell acollirà l’edició 2024 de Recercat, la Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana, organitzada per l’Institut Ramon Muntaner, i que per a aquesta edició ha comptat amb el suport de Fundació Bosch i Cardellach.

Una capitalitat participativa

A més de recollir grans espectacles que situïn la ciutat com un actiu cultural de primer ordre a tot el territori, s’ha volgut incloure des del primer moment la voluntat ciutadana amb un procés de cocreació, a través del qual s’han recollit una sèrie de criteris fonamentals a l’hora de programar la capitalitat: cultura amb valors, impulsar el talent local, dignificar la cultura, treballar en xarxa, connectar passat, present i futur, unir la cultura amb l’educació i la divulgació, portar la cultura arreu i treballar en projectes que vagin més enllà del 2024.