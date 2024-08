Sabadell anuncia la gratuïtat de la zona blava durant gairebé 2 setmanes

Un parquímetre de Sabadell. Foto: Ai. de Sabadell / Canva Pro

L'Ajuntament de Sabadell ha anunciat que des de dilluns que ve, dia 5 d'agost, i fins dissabte, 17 d'agost, la zona blava de la comarca del Vallès Occidental estarà tancada i, per tant, l'aparcament en aquestes places serà gratuït.

Com és habitual, el servei n'interromp el funcionament durant les dues setmanes centrals d'agost. D'altra banda, els dies 4 i 18 d'agost també estarà inactiva, ja que són diumenges, dia en què no hi ha servei durant tot l'any. Per tant, el servei es reiniciarà el dilluns 19 d'agost.

Alcaldies accidentals

D'altra banda, igual que passa a molts municipis de Catalunya, és habitual que durant el mes d'agost l'activitat política baixi (de fet, no se celebren Plens llevat que se'n convoqui un per algun motiu extraordinari).

És per això que el govern municipal ha programat els torns d'alcaldia accidentals, mentre que la primera edil, Marta Farrés, té el seu període de vacances.