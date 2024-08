Festa Major de Sabadell: aquestes són les dates i els actes més importants

Noms com Els Catarres, Juan Magán, OBK, Ladilla Rusa i propostes com el Vaparir Tour formaran part de la Festa Major de Sabadell 2024 . La gran celebració de la ciutat arriba del 6 al 9 de setembre amb unes 300 activitats distribuïdes en nombroses localitzacions. De fet, hi haurà una quinzena d'ubicacions principals i múltiples espais que acolliran propostes.

Aquest any a la festa s'aposta per millorar encara més la qualitat i l'espectacularitat de les actuacions a l'Espai Concert de l'Eix Macià. També es potenciarà la programació infantil i familiar amb propostes com el concert de Pita a l'Estruch. I una vegada més, destaca l'elevada presència d'activitats de km 0, protagonitzades per entitats i artistes locals, a l'any que Sabadell és capital de la cultura catalana.

Tot això serà possible gràcies a la implicació de més d'un centenar d'entitats i col·lectius de la ciutat, que impulsen o prenen part a les propostes. I comptant amb la implicació i suport de col·laboradors i patrocinadors.

Festa accessible

Donant continuïtat al camí iniciat l'any passat, aquest 2024 es vetllarà molt especialment per afavorir l'accessibilitat al conjunt d'activitats. Entre les diferents accions, tots els espais de la festa amb propostes organitzades per lAjuntament seran accessibles per a persones amb Mobilitat Reduïda (PMR). Hi haurà un espai reservat per a PMR a l'escenari de l'Eix Macià, així com a la plaça de Sant Roc i aquest any, també, a la plaça del Vallès. A la fideuà hi haurà una zona de servei adaptada a persones amb capacitats diverses.

Entre les novetats, el Seguici de clausura inclourà un tram sense impacte sonor per a persones amb hipersensibilitat sensorial. La Fira d´atraccions també comptarà amb horari sense llums i sons.

Una altra de les novetats seran els patis de contes sensorials a l'Arteneu.

En activitats com la presentació del Seguici, el Pregó (a càrrec de la influencer Mara Jiménez) i la Cercavila es comptarà amb traducció en llengua de signes, així com en algunes sessions de contes a la Casa Duran. D'altra banda, a l'espai Enlaire d'arts escèniques de la plaça de Frederic Mompou, hi haurà espai reservat per a cotxets de nens. I aquest any se suma també l'Estruch.

Precisament, Estruch acollirà en el marc de la Festa Major un concert dels Cracs d'ANDI, un grup de música format per artistes amb capacitats diverses.

L'inici

Tot i que, com és habitual, algunes de les activitats començaran abans, el xut oficial de sortida de la celebració serà divendres, 6 de setembre, amb el Seguici Inicial de la Festa, el Ball del Rodet i el pregó a la plaça de Sant Roque .

Tot seguit tindrà lloc l'espectacle inaugural, aquest any protagonitzat pel Teatre Sant Vicenç amb una adaptació de l'espectacle Cop de Rock.

Els escenaris principals

A més de l'EspaiConcert, l'Eix Macià acollirà la Fira d'Atraccions i al Parc de Catalunya també es faran activitats, entre les quals hi ha la Fideuà.

Així mateix, a la plaça de l'Argub hi haurà el Festival de Cultura Urbana. Les propostes d‟aquest àmbit es potencien en aquesta edició.

A la plaça de Sant Roc es duran a terme propostes prèvies al pregó, així com el mateix pregó, des del balcó de l'Ajuntament, i l'espectacle inaugural. També acollirà activitats de cultura popular i tradicional i la Jornada Castellera. Entre els concerts en aquest espai, hi actuarà Joana Serrat, la Banda de Música, els D'Kantaka i dilluns serà el torn del Concert de Corals.

Pel que fa a la plaça del Dr. Robert, es duran a terme activitats de cultura popular i altres propostes tradicionals de la Festa.

La plaça de Frederic Mompou es manté com a escenari de la mostra d'arts escèniques a l'aire lliure Enlaire.

A la plaça de la Creu Alta hi haurà diferents propostes de música jove en el marc del SAM Fest Sabadell Acció Musical i del SAM Fest Electrònic “El Temple” i diferents activitats de cultura popular i tradicional.

Pel que fa a la plaça del Gas, acollirà La carpa de Festa Major, amb molta música i ball.

La plaça de Vallès serà l'escenari dels balls regionals i la Nit d'Havaneres, entre d'altres activitats. I la plaça de les Dones del Tèxtil, dels balls de sardanes.

A l'Estruch hi haurà circ, activitats infantils com el concert dels Xiula i també, diumenge, el concert simfònic de l'OSV.

El Casal Pere Quart serà seu de l'exposició de les figures i el vestuari del Seguici Festiu de Sabadell, d'activitats infantils i de propostes de poesia. Una altra exposició, en aquest cas de Gegants, es podrà veure a la Casa Duran, que oferirà també visites guiades. Així mateix, estrenaran exposicions els museus, oferint paral·lelament activitats infantils i familiars.