Sabadell lluitarà contra les desigualtats educatives durant el curs 2024/25

Foto: Ajuntament de Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell continuarà treballant aquest curs escolar 24/25 per lluitar contra les desigualtats educatives i per vetllar per l’equitat i l’èxit educatiu de tot l’alumnat. Aquests objectius s’articulen en cinc línies de treball que inclouen activitats ja consolidades i d’altres d’implementació més recent, posant el focus en l’alumnat i en la resta de la comunitat educativa. El curs 2024-25 s’ha iniciat a Sabadell amb 30.755 alumnes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.

Més igualtat d’oportunitats

Durant els darrers cursos s’ha dut a terme nombroses accions contra la segregació escolar, entre les quals destaquen la distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives especials; la tarifació social als ensenyaments municipals (escoles bressol, Escola Illa i Escola de Música i Conservatori) que afavoreix l’accés als infants més vulnerables; el carnet de mobilitat educativa equilibrada per als acompanyats dels infants que s’escolaritzen fora de la seva zona educativa; i el suport a projectes singulars de centre per enfortir-los i fer-los atractius.

Reducció de l’abandonament prematur

El programa Sabadell Orienta aplega accions d’informació i orientació sobre els recursos tant acadèmics com laborals que permeten escollir l’itinerari personal més adequat. Algunes d’aquestes accions són Sbd Fira Pro: Formació i Treball, que posa a l’abast de tothom informació sobre la formació professional i ocupacional. També s’organitzarà la Jornada de les Arts, amb la voluntat de mostrar quines opcions d’ensenyaments i de professions giren entorn al món de les arts plàstiques, musicals, escèniques, etc.

Entre les novetats es dona un nou impuls a la mentoria com a eina per a la reducció de l’abandonament escolar prematur.

Impuls dels ensenyaments municipals

L’oferta d’ensenyaments municipals se centra en les escoles bressol, l’Escola d’Art Illa i l’Escola de Música i Conservatori Professional (EMM-CP).

En relació a les escoles bressol municipals, que escolaritzen aquest curs 1.214 alumnes, s’oferiran a més espais familiars a 4 escoles bressol, que permetran fer un acompanyament actiu a les famílies que estan interessades en compartir espais amb d’altres famílies i els seus infants. També es continuarà el projecte Bressonic, iniciat al curs 23-24 a l’EBM Joan Montllor i que posa en relació al professorat de l’Escola de Música, a les mestres de l’escola bressol i a les famílies per dur a terme una experiència de dansa i música molt enriquidora, que compta amb l’assessorament de LaSala.

L’Escola d’Art Illa (136 alumnes als cicles formatius reglats) i l’EMM-CP (488 alumnes l’Escola de Música i 153 el Conservatori Professional) continuen oferint els ensenyaments reglats i organitzant una àmplia oferta d’activitats no reglades obertes a tota la ciutadania (Illa Oberta-Tallers d’Art i Música Oberta). Tots dos centres van iniciar fa uns cursos activitats de caire comunitari (A ritme de barri) que permeten apropar les seves especialitats a l’alumnat de la ciutat, gràcies a la seva participació en activitats en horari lectiu. Ambdós centres també han incrementat el número d’activitats que realitzen a través del programa Ciutat i Escola.

Garantir l’equitat educativa

Aquesta línia de treball inclou una àmplia gamma d’activitats que tenen com a premissa oferir oportunitats educatives complementàries de qualitat tant durant l’horari lectiu (activitats del programa Ciutat i Escola, iniciació a la natació amb els Primers a l’aigua, etc.) com fora d’aquest horari, tot donant suport a les entitats de lleure perquè puguin dur a terme les seves activitats durant el curs i organitzar casals d’estiu amb especial atenció als infants amb necessitats educatives especials. També s’organitzaran activitats d’estiu per potenciar el gust per la ciència.

Per promoure l’equitat educativa, durant aquest curs es continuen desenvolupant diferents projectes d’extraescolars i de reforç competencial a les escoles de primària i instituts de les zones de Pla Educatiu d’Entorn (Lecxit, Coral al menjador, A Ritme de barri, Concurs de monòlegs...).

En aquesta línia, aquest curs tornen a començar els tallers en horari de menjador, potenciant una franja horària que ofereix moltes possibilitats educatives. Així es duran a terme 54 tallers extraescolars setmanals en horari de menjador per a 19 escoles de primària i 18 tallers de tarda per a 9 instituts. Durant el curs 2023-24 més de 850 infants i joves han participat setmanalment en aquestes activitats.

Aquests projectes es complementen amb les activitats d’estiu en què es reforcen altres aspectes educatius a través de diversos tallers i s’ofereixen espais de joc i socialització amb els Patis Oberts, que durant l’estiu de 2024 han tingut més de 5.400 usuaris.

Equipaments de qualitat

A tot plegat es suma el compromís municipal per uns equipaments educatius de qualitat. En aquest sentit l’Ajuntament destinarà aquest mandat més de 12,3 milions d’euros al manteniment de les escoles, la seva adaptació al canvi climàtic i a la seguretat dels entorns escolars arreu de Sabadell. Les accions, moltes de les quals van més enllà de la competència estrictament municipal, es porten a terme dins el pla Els diners als carrers per millorar la qualitat de la ciutat a tots els barris.