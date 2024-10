Els treballadors de neteja de l'Ajuntament de Sabadell diuen prou: "Ens deuen diners"

Un moment de la manifestació del dia 26 de setembre. Foto: X (@cgtlimpiezabcn)

Unes 200 persones que formen la plantilla del servei de neteja de l'Ajuntament de Sabadell han dit prou. El passat dijous 26 de setembre, es van concentrar a la plaça de Sant Roc, on hi ha l'edifici consistorial, per reclamar que Serveo, l'empresa adjudicatària i que gestiona aquest servei, els deu diners .

Com passa a més ciutats i municipis (i no únicament en la gestió de la neteja), el servei està externalitzat i els treballadors públics lamenten que s'estan cometent incompliments des que Serveo el va assumir.

En concret, a finals de setembre van reclamar que els incompliments "són continus" i que no se senten respectats.

Jornada de vaga

El dia 26, doncs, farts de la situació que viuen, van convocar una jornada de vaga i no descarten noves aturades en la seva activitat . En la seva mobilització, van exhibir lemes com Som netejadores, no invisibles i Ja n'hi ha prou de jugar amb els nostres drets .

Els manifestants van denunciar que l' empresa concessionària no està pagant les nòmines correctament i que tampoc no s'estan percebent alguns dels complements salarials acordats .

Altres punts que reclamen que cal millorar és posar fre a la manca de personal (en diversos edificis de la ciutat on es presten serveis públics) ia la tardança a disposar de diversos elements (com uniformes) que necessiten per a les seves respectives jornades laborals.

"Hem fet diferents demandes a inspecció de Treball, una perquè no està constituït el comitè de Seguretat i Salut que creiem que és molt important al nostre sector", va dir Maria Elena Herrador, del comitè d'empresa, en declaracions a iSabadell .

Sancions?

Presentar-se a les portes del consistori va servir perquè, eventualment, poguessin conversar amb la segona tinenta d'alcaldia, Montse González , que va dir que l'empresa "ha creuat una línia vermella" amb l'impagament de les nòmines.

De fet, ha assegurat que ha de "complir les condicions del contracte" i ha apuntat que és una qüestió que cal resoldre amb prestesa. En cas contrari, el govern municipal podria interposar sancions a la companyia.

González va deixar clara la postura del govern municipal que lidera la socialista Marta Farrés. "L'Ajuntament està al costat de les treballadores, estem fent reunions i intervenint per garantir els pagaments de nòmines i les condicions laborals", va assegurar.