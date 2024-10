Sabadell pren mesures per evitar plagues de l'escarabat morrut vermell

Un escarabat morrut vermell. Foto: Ajuntament de Sabadell / Canva Pro

Per prevenir la presència de l'escarabat morrut vermell a les palmeres, l'Ajuntament de Sabadell porta a terme un tractament fitosanitari a l'arbrat.

Això va començar la nit del dimecres 9 d'octubre passat, entre les 11 de la nit i les 7 del matí, i es repetirà aquest dijous 10. El tractament preventiu es realitzarà en un total de 45 palmeres del Parc Taulí i el Parc de Catalunya .

Els tractaments fitosanitaris es realitzen de nit per minimitzar les molèsties que puguin ocasionar a les persones i animals domèstics que es trobin a les zones afectades. Per això es recomana al veïnat de la zona que durant la realització dels treballs mantinguin les finestres tancades i que no deixin roba estesa ni animals domèstics als balcons o terrasses.

Què és aquest insecte?

L'escarabat morrut vermell ( Rynchophorus ferrugineus ), anomenat també morrut vermell o morrut vermell, és una espècie de coleòpter que s'ha convertit en una greu plaga per a les palmeres ornamentals a la Península Ibèrica, on es va detectar per primera vegada el 1994. És originari del sud-est asiàtic i de la Polinèsia.

En els darrers temps, la seva presència s'ha estès a nombrosos països, d'Àfrica, Europa i Amèrica, aliens a la seva àrea de distribució natural a causa del transport antròpic. És l'escarabat comestible més consumit de l'Àfrica subsahariana. Actualment està afectant totes les palmeres de les àrees més properes a la costa dels països del sud d'Europa.

A Espanya la plaga va aparèixer per primera vegada el 1994, a Almuñécar. Tant aquella vegada com en les posteriors introduccions a diversos punts d'Andalusia oriental, Múrcia i el País Valencià, ha arribat a través de palmeres infectades procedents d'Egipte o altres països del nord d'Àfrica. L'espècie és originària del sud-est asiàtic.

Pel que fa a Catalunya, es té constància que hi va haver una plaga el 2014 a la comarca de la Ribera d'Ebre.