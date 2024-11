El govern municipal de Sabadell vol uns Pressupostos "perquè la ciutat funcioni"

Entre les partides, els socialistes destaquen 1,6 milions d?euros addicionals destinats a Acció Social. Foto: Google Maps

La proposta de Pressupost 2025 del govern municipal de Sabadell se centra a “enfortir els recursos quotidians per garantir un servei públic de qualitat i un bon funcionament de la ciutat”. Aquest enfocament cerca assegurar el finançament necessari perquè els projectes impulsats en anys recents es puguin desenvolupar plenament, evitant que el funcionament diari de Sabadell depengui del superàvit o d'aportacions extraordinàries.

La prioritat és “optimitzar serveis i despeses per aconseguir un impacte positiu en la qualitat de vida” de la ciutadania, i que les inversions i serveis que s'implementin considerin no només el cost inicial, sinó també la seva viabilitat futura i la disponibilitat de recursos suficients per mantenir-los.

El pressupost per al 2025 arribarà als 285,9 milions d'euros, fet que suposa un augment de 24,2 milions respecte a l'any anterior. La despesa corrent s'incrementarà en més de 6 milions d'euros (un 2,5%), passant de 237,2 a 243,2 milions.

Entre les partides, els socialistes destaquen 1,6 milions d'euros addicionals destinats a Acció Social, per reforçar els serveis de dependència i l'atenció a persones grans, i 570.000 euros més en Promoció Econòmica, impulsant l'ocupació i la creació d'oportunitats. La partida de personal s'incrementa en 4,7 milions d'euros, amb noves incorporacions a la Policia Municipal.

Aquest pressupost és resultat del treball conjunt dels dos socis de govern, amb línies estratègiques que inclouen l'augment d'efectius policials, la consolidació de l'Oficina de Turisme, el reforç de recursos municipals per a plans d'ocupació, la renovació de la plaça Fidela Renom, el desenvolupament de l'espai del soterrament d'FGC a Can Feu, el Portal Sud, la rehabilitació de Sallarès i Deu i el nou Museu de la ciutat”, expliquen des del govern municipal liderat per Marta Farrés.

Entre les propostes específiques de Junts x Sabadell incorporades al pressupost destaquen l'augment de recursos per a la neteja de grafits, el manteniment d'espais verds, la lluita contra les plagues i la renovació del mobiliari urbà.