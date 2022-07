La ministra de Sanitat, Carolina Darias , ha demanat "prudència" i recomana l'ús de la màscara davant l'augment que s'està registrant de casos de coronavirus a Espanya i també ha fet una crida a posar-se la dosi de reforç a qui encara no la tingui, mentre s'està esperant que el que la Ponència de Vacunes determini sobre la quarta dosi i "quan" convé inocular-la.

Després de la proposta feta fa unes hores per Catalunya que s'administri ja la quarta dosi a més grans de 80 anys i als usuaris de les residències davant l'augment de casos, la ministra ha insistit que es continuarà seguint el criteri de la Ponència de Vacunes .

En aquest sentit, ha recordat que ja s'ha acordat que hi haurà una quarta dosi per a més grans de 80 i residències, però falta determinar encara "el quan".

Ha assenyalat que la Ponència es reuneix periòdicament per analitzar la situació, i ho seguirà fent, i des del Ministeri s'estarà "En espera" de les seves noves propostes per saber quan procedir a la vacunació a aquestes persones "o qualsevol altra decisió que pugui adoptar".

I també assenyala que serà la Ponència la que valori i sospesi la possibilitat de l'arribada de vacunes adaptades a variants, en aquest cas a òmicron, “com molts països estan fent”.

"El Ministeri seguirà de la mà de l'assessorament de les persones expertes, que ens han portat a ser el país referent a vacunació mundial, amb una estratègia de vacunació que ha estat modèlica i que tots els països ens miren a nosaltres i ens pregunten com ha estat capaç a dia d'avui d'haver inoculat 95 milions de dosis i tenir el 92,7% de la població més gran de 12 anys amb pauta completa, estem parlant de xifres absolutament importants, espectaculars, i amb més del 50% de persones amb dosi de reforç", ha dit la ministra.

Respecte a l'increment de casos de coronavirus que s'està registrant, Darias ha assenyalat que, com s'està fent des de l'inici de la pandèmia, es continua monitorant de forma "permanent" l'evolució i ha indicat que l'increment de casos, principalment, està donant com a conseqüència de l'augment de nous sublinatges d'òmicron, com són els BA4 i BA5, que tenen més transmissibilitat però menys gravetat que els detectats en etapes anteriors.

Sobre les noves vacunes adaptades a variants que podrien arribar per a la tardor, segons ha dit fa uns dies, Darias ha explicat que en aquests moments s'està "a l'espera" de concretar la decisió sobre quin tipus, cosa que "també dependrà" que els laboratoris presentin els assaigs clínics d'aquestes vacunes noves a l'Agència Europea del Medicament perquè puguin ser aprovades.

"Estem en un moment ara diguem que a l'espera perquè per descomptat poder comptar amb vacunes adaptades a variants, com així figura als contractes que ha signat el Govern d'Espanya amb la Unió Europea amb les companyies farmacèutiques, contractes importants de compra centralitzada , per estar sempre a la millor disposició per seguir fent front al virus", ha dit.

I quant a la vacuna espanyola contra el Covid , Darias ha assegurat que aquesta segueix "el seu curs" i espera que pugui estar "en aquesta tardor". "Tenim totes les nostres expectatives posades a la vacuna espanyola", ha dit.

A més de les vacuna --l'"arma més poderosa davant del virus", segons ha insistit Darias--, la ministra ha recordat que el Govern d'Espanya ha adquirit, i posat a disposició de les comunitats autònomes, medicaments que són "molt importants " per fer front al Covid, com l'antiviral Paxlovid, dels quals s'han comprat 344.000 tractaments per 280 milions, que ajuden a evitar que una persona contagiada pugui desenvolupar malaltia greu, i l'Evusheld, per protegir del contagi persones que, per si mateixes, no generen anticossos.

Darias ha realitzat aquestes declaracions a Santander durant una visita que ha realitzat aquest divendres a l'Hospital Universitari Marqués de Valdecilla, amb el president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla; el vicepresident regional, Pablo Zuloaga; el conseller de Sanitat, Raúl Pesquera, i la delegada del Govern, Ainoa Quiñones.