Alguns dels professionals de la Unitat de Patologia Sèptica de Qurónsalud. Foto: Quirónsalud

Encara que la infecció de pròtesi ja no és una complicació habitual en les operacions, sí que resulta molt complexa quan es dona. En els casos més extrems, si no es tracta com cal, pot requerir que els metges hagin de prendre mesures extremes, com ara amputacions, per exemple. L'Hospital Quirónsalud calcula que entre l'1 i el 3% de les operacions poden arribar a produir infeccions.

La seguretat i la precisió en el diagnòstic i el tractament són enormes i, a finals de juny, el centre hospitalari va explicar que ha aconseguit un 90% d'èxit en la recuperació de pacients amb infecció protètica.

Aquesta xifra és possible gràcies a la feina de la Unitat de Patologia Sèptica. L'equip està format per diversos especialistes de Traumatologia, Infectologia i Cirurgia Plàstica, juntament amb el laboratori de Microbiologia, per donar resposta a aquests pacients.

Entre 2020 i la primera meitat del 2022, la unitat ha atès 23 pacients amb infecció protètica i, excepte en un, s’ha aconseguit erradicar la infecció amb recuperació satisfactòria."Cal valorar que moltes vegades el pacient, quan arriba fins a nosaltres, es troba en un estat molt precari. El nostre objectiu serà sempre intentar el tractament més conservador possible", ha explicat el doctor Lluís Puig, cirurgià ortopèdic i membre de la Unitat de Patologia Sèptica.

El doctor Lluís Puig, en una intervenció. Foto: Quirónsalud

Quan es detecta algun d'aquests casos, "cal informar el pacient que s'enfronta a un tractament prolongat, d'unes vuit setmanes com a mínim, i que en alguns casos requereix una hospitalització llarga, ja que alguns dels antibiòtics utilitzats poden ser intravenosos", apunta la doctora María Luisa Sorli, especialista en malalties infeccioses del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Quirónsalud, ​​i també integrant de la Unitat de Patologia Sèptica. En aquest punt entrarien també els equips de Traumatologia i Cirurgia Plàstica.

Tot plegat, expliquen des de l'hospital, és un treball orientat a una única finalitat: millorar la qualitat de vida dels pacients.