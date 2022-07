El coronavirus segueix sent un virus present a la societat /Europa Press

Quan sembla que ja ens podem oblidar de la Covid, les xifres de contagis demostren que estem davant d'una nova onada d'aquest virus, i ja en van set. Segons les dades més recents del Ministeri de Ciència i Innovació, el 15 de juny, els casos notificats en els darrers 14 dies en persones de 60 anys o més són 64.122. Cal tenir en compte que el Ministeri de Sanitat va canviar la seva estratègia de comptatge de positius per Coronavirus: des del 28 de març passat, només es comptabilitzen els casos de la població considerada vulnerable, és a dir, en aquelles que superen els 60 anys.

I no és mala estratègia, ja que "està sent una onada per a pacients i gent gran de 80-85 anys amb patologies i, en definitiva, molt fràgils", segons ha informat el doctor Juan Torres, cap de Medicina Interna de l'Hospital Infanta Leonor, en una roda de premsa. Aquestes persones són el perfil dels ciutadans més afectats en aquesta nova onada, l'epicèntre víric del qual estan sent les dues noves variants d'Òmicron: BA.4 i BA.5.

VARIANTS BA.4 I BA.5

Aquestes dues variants estan sent les que predominen en aquesta setena onada de Covid. Els estudis demostren que aquestes són molt diferents a la versió original d'Òmicron i que la immunitat produïda per una infecció anterior podria no proporcionar molta protecció .



La característica principal d'aquestes variants és que són molt més contagioses que les anteriors. Tot i això, no són les més perilloses, ni de lluny. Un dels nous trets que ha aparegut recentment és que tenen més possibilitats de reinfectar-se tant d'aquestes dues versions com de les anteriors d'Ómicron.

Aquesta és una conclusió a què ha arribat el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC). En un informe recent, l'entitat ressaltava “la seva capacitat per evadir la protecció immunitària induïda per una infecció o vacunació prèvia , especialment si aquesta ha disminuït amb el temps”.

L'organisme també explica que BA.4 i BA.5 contenen una mutació als aminoàcids L452R, F486V i R493Q, que és just el punt d'atac de les vacunes contra la Covid. Això podria fer perillar l'eficàcia de les vacunes si s'encomana amb una d'aquestes dues variants.

QUANT DURARÀ AQUESTA ONADA?

El fet que als telenotícies ja no apareguin les alarmants imatges d'UCIs plenes, no vol dir que no estiguem en una onada. Afortunadament, aquestes variants no són tan fortes i els efectes que produeixen a la salut són menys perillosos, però no per això cal pensar que ja és un virus residual.

El doctor Juan Torres estimava que el bec d'aquesta onada arribaria al voltant de la meitat del mes de juliol. Per tant, queden un parell de setmanes fins que les xifres arribin al punt més àlgid en aquesta onada i tornin a baixar.