Una sanitària realitza la prova PCR a una dona al seu cotxe durant la realització de PCR a l'autocovid instal·lat a l'Hospital Militar, el 28 de desembre de 2021 a Sevilla

Estem davant la setena onada del coronavirus i es comercialitza cinc comunitats autònomes, inclosa Catalunya la pastilla covid a les farmàcies.

Aquest tractament contra la malaltia la podran sol·licitar persones grans o que siguin especialment vulnerables. El metge de capçalera serà l'encarregat de fer la recepta després de la consulta, la qual quedarà registrada a la nostra targeta sanitària.

La pastilla s'utilitzarà un cop sapiguem que tenim covid durant els cinc primers dies després de donar positiu. Aquestes pastilles contra el coronavirus redueixen les patologies respiratòries i fins a un 90% les hospitalitzacions i la mort per covid .

Un dels problemes relacionats amb el repunt de contagis és que ens hem quedat estancats a la vacunació, “el 50% de la població no té la tercera dosi”.

El Govern va signar l'adquisició i la distribució de 344.000 tractaments complets del medicament Paxlovid contra la Covid-19 , un fàrmac indicat per a pacients adults que no requereixen aportació d'oxigen extra i que tenen un risc més gran de progressar a una malaltia greu.

El fàrmac, que se subministrarà sota prescripció mèdica, s'administra per via oral, circumstància que permet fer un tractament ambulatori dels pacients lleus amb factors de risc d'evolucionar cap a un estat greu. Ha mostrat una eficàcia del 89% en la reducció del risc relatiu d'hospitalització o de mort, una capacitat similar o superior a la dels medicaments administrats per via intravenosa i superior a la mostrada per l'altra alternativa oral, el Molnupiravir.

El fàrmac és una antiviral dissenyat per aturar la replicació del virus i es compon de dos medicaments: ritonavir, emprat des de fa anys contra el virus de la sida, i nirmatrelvir, de desenvolupament recent.